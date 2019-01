Pardubice musí zrychlit čerpání dotací z Unie

Větší suma peněz zřejmě z Bruselu do aglomerace Pardubic a Hradce Králové už nikdy nepřijde. Města, školy, dopravní podniky a další instituce mohou prostavět či jinak využít téměř čtyři miliardy. Ovšem má to háček.

Čerpání musí být rychlé, nebo se částka bude krátit. Podle zástupců ministerstva pro místní rozvoj se musí na východě Čech utratit do konce října přes 40 procent připravené sumy. Aktuálně je aglomerace 97 milionů korun ve skluzu.

„Nositelé ITI musí zrychlit své čerpání, protože jinak jejich rezervované prostředky převedeme do individuálních projektů, kde máme obrovský převis žádostí,“ uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Na druhou stranu ze 106 projektů podpořených evropskými dotacemi je jich 14 už zcela dokončeno. Například Přelouč postavila terminál u vlakového nádraží, vznikly dvě trolejové tratě v Pardubicích, hradecký a pardubický dopravní podnik koupily nové trolejbusy.

Dalších 85 projektů v aglomeraci Pardubic a Hradce Králové je ve výstavbě. V Ohrazenicích například vzniká depozitář pro Východočeské muzeum, rekonstruuje se pevnost Josefov v Jaroměři a opravuje se například Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

„Po dnešním jednání věřím, že aglomerace je připravená dobře, že projektům čerpání zajistí. Jsou to projekty, které území hodně potřebují,“ řekl minulý týden náměstek ministryně Semorád.

Pokud aglomerace nezvládne podat dostatek žádostí o platbu do říjnového termínu, sníží se jí alokovaná částka. Všichni zúčastnění věří, že se tak nestane.

„Jednáme s žadateli, aby urychlili žádosti o platbu, výběrová řízení a nástup dodavatelů na stavbu. Když započítáme projekty, které již byly podpořeny řídícím výborem, ale ještě nebyly předloženy do finálního hodnocení, domnívám se, že říjnový milník může být splněn,“ řekl manažer programu územních investic (ITI) Miroslav Janovský.

Řídící výbor Aglomerace se zároveň připravuje na další dotační období v letech 2021 až 2027. Chce mít dostatečný zásobník strategických investic, které by se daly za evropské dotace uskutečnit. Města, kraje i obce by měly s přípravou projektů začít už letos.

„Chceme se lépe připravit na nové období a velmi vážit, jaké peníze a jaké projekty vybereme,“ řekl pardubický primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Primátor Charvát kritiku za pomalé čerpání odmítá

Právě on se stal v posledních týdnech terčem kritiky za to, že především pardubická radnice čerpá dotace velmi pomalu. ¨

„Situace vážně není dobrá (nejen v Pardubicích) a Pardubice musí v realizaci projektů šlápnout na plyn,“ napsal na Twitter třeba zastupitel za ODS Karel Haas, který však na oplátku sklidil ostrá slova od primátora.

„Pan Haas se chová jako skutečný pokrytec. Kritizuje nás za to, že čerpáme pomalu, ale pak svým hlasováním třeba blokuje výstavbu terminálu B, který má být právě dotován z Unie,“ uvedl primátor s tím, že jeho koalice doplácí na to, že před pěti lety neměl po svém prvním zvolení od předchůdců připravené žádné projekty.

„Začínali jsme s prázdným šuplíkem, navíc jsme dotahovali projekty po našich předchůdcích,“ dodal Charvát. Takový závěr se logicky nelíbil bývalé primátorce Štěpánce Fraňkové.

„Čerpání Pardubic je tristní. Sáhli jsme si na zlomek peněz. Současné vedení zvládlo za více než čtyři roky jediný větší projekt, a to je oprava okolí nádraží. Nic jiného si nevybavím,“ řekla Fraňková.

Řídící výbor na svém posledním jednání podpořil další tři projekty zaměřené výhradně na rozvoj cyklistické dopravy. Z celkového rozpočtu aglomerace ve výši 3,7 miliardy korun získaly téměř 20 milionů korun.

„Řídící výbor podpořil výstavbu dvou cyklostezek v Pardubicích, a to Náhrdelník Chrudimky a propojení Kunětické ulice, a královéhradeckou cyklostezku z Pouchova do Piletic. Všechny projekty by mohly být dokončené již v tomto roce,“ řekl primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek s tím, že čerpání dotací má také svá negativa. „Bohužel výzvy občas nekorespondují s tím, co města skutečně nejvíce potřebují,“ dodal.