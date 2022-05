Nevyužitá kolej se proměnila v byty pro uprchlíky, Romové čekají ve stanech

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Město pro zhruba 40 Romů včetně dětí nechalo na pokyn krizového štábu postavit stany v areálu bývalých kasáren Na Hůrkách.

Původně byla jako lokalita pro jejich umístění vytipována budova v Lázních Bohdanči, kde má svůj objekt ministerstvo obrany. V jediném lázeňském městě kraje ale Ukrajince romského původu odmítli, proto skončili dočasně Na Hůrkách.

Cizinecká policie teď prověřuje, zda mají romští uprchlíci stejně jako ostatní Ukrajinci na udělení statusu nárok. „Během pohovoru cizinecká policie získala indicie, že by romští uprchlíci mohli být státními příslušníky cizího státu nebo by mohli mít požádáno o vízum v jiném státě či by tam mohli mít jiný pobytový status. Proto jsme před udělením víza zahájili řízení a požádali o spolupráci Polsko, Maďarsko, Německo a Rumunsko. Získali jsme zatím odpověď ze dvou států, kde žádný pobytový status nemají,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Pokud by stejná odpověď přišla i z jiných států, běženci by na udělení statusu uprchlíka v Česku měli nárok. Aby neskončili s malými dětmi na ulici, nechalo jim město spolu s krajem postavit nad rámec sociálního systému pro Ukrajince postavit stany a hygienickým zázemím. Některé romské organizace to však kritizují.

„Trvale tam zajíždějí naše hlídky, žádné problémy nezaznamenaly,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Ubytování poskytnou vysokoškolské koleje

Město Pardubice na začátku týdne pro ostatní běžence otevřelo nouzové ubytování na nevyužívaných kolejích Univerzity Pardubice. Objekt má místa pro 200 lidí a je určen pro krátkodobé bydlení, uprchlíci tam mají základní vybavení.

V budově je 50 garsoniér se čtyřmi skládacími lůžky či matracemi. Každá garsoniéra má vlastní sociální zařízení a kuchyňku včetně lednice a elektrického vařiče.

„Podařilo se nám využít budovu na Stavařově, kterou kromě několika administrativních místností univerzita nevyužívala, a zprovoznit ji pro účely nouzového ubytování tak, jak to definovala vláda. Mělo by jít o ubytování krátkodobé, přechodné,“ řekl primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Ubytovna má parametry nouzového bydlení, zajišťuje obyvatelům základní potřeby. „Během dvou tří týdnů si situaci vyhodnotíme. Je možné, že některé z bytů bude třeba upravit a udělat z nich kvalitnější zázemí například pro starší příchozí se zdravotními potížemi,“ doplnil primátor. Součástí objektu je studijní zázemí a herny pro děti, administrativní místnost, sklady a prádelna. Funguje tam wi-fi. V objektu bude zajištěna nepřetržitá recepční služba i ostraha.

O vybavení bytů se postarala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. „Naše komora oslovila firmy, které jsou členy, zda by se mohly zapojit a pomoci. Ochota z jejich strany byla velká, 16 firem nám darovalo zhruba půl milionu korun, za které jsme pořídili veškeré vybavení bytů jako ledničky, rychlovarné konvice, fény,“ řekl předseda komory Jozef Koprivňanský.

Zároveň firmy přispěly na nákup nejnutnějšího zboží, jako jsou hygienické prostředky a potraviny, které se vydávají v centru humanitární pomoci v Jindřišské ulici.

„Druhým velkým partnerem města jsou jeho obyvatelé, kterým opětovně děkuji. Kromě těch, kteří uprchlíky přímo ubytovávají, jsou stále desítky lidí, kteří naše sběrné místo zásobují základními potravinami a drogerií,“ uvedl Charvát.

Město současně připravuje projekt rekonstrukce desítek bytů v Husově ulici v domech naproti věznici. I tam už někteří běženci bydlí. „Vnímáme, že některé rodiny minimálně z jižní části Ukrajiny, která je soustavně ničena ruským agresorem, se nebudou mít kam vrátit. Proto v Husově ulici připravujeme jednoduchou rekonstrukci zhruba 60 bytů,“ sdělil primátor.