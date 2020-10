Už jednou zrušené a pak opět obnovené lokálky končí, kraj si je neobjednal

Osobní vlak mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi se vydá na svoji poslední cestu už tuto neděli. Kraj totiž nehodlá málo využívaný spoj na deset kilometrů dlouhé trati dotovat. Pokud si to ovšem vedení Pardubického kraje za pár let nerozmyslí a spojení neobnoví. Už jednou to politici udělali.

Jak se loučí malé lokálky Poslední jízda pravidelných osobních vlaků na jednotlivých regionálních tratích v Pardubickém kraji: Tasovice - Vápenný Podol

leden 1977 Hrochův Týnec - Chrast

leden 1978 Chrudim město - Heřmanův Městec

prosinec 2010 Mlýnický Dvůr - Štíty

červen 2018 Holice - Borohrádek

červen 2018 Heřmanův Městec - Prachovice

27. září 2020 Chornice - Velké Opatovice

18. října 2020

„Nevím o tom, že spoj ruší, ale nepřekvapuje mne to. Není skoro využíván. Už když se před třemi roky slavnostně obnovil, bylo jasné, že udržet jeho provoz bude složité. Lidé přesedli do aut, autobusů, trať vede jen přes malá města a docházka na vlaková nádraží je komplikovaná,“ řekla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

V minulosti spojem lidé jezdili víc, v roce 2011 ale Pardubický kraj přichystal velký třesk v dopravě, zrušil spoje na malých tratích a cestující poslal do levnějších autobusů. Změna se však neosvědčila a Pardubický kraj postupně zase obnovoval provoz i na malých tratích.

V roce 2016 se tak vrátili cestující i na železnici vedoucí z Chornic do Velkých Opatovic. Nejdříve vlak jezdil jen ve všedních dnech, ale cestujících bylo málo, a nakonec z toho zbyl jen jeden nedělní pár spojů.

Ten z jízdního řádu zmizí letos v prosinci, kvůli chystané výluce ale vlak naposledy pojede tento víkend. Podobně neúspěšnou resuscitaci trati má Pardubický kraj za sebou i na úseku Heřmanův Městec - Prachovice, kam se víkendové spoje, které navíc jezdily jen v sezoně, příští rok nevrátí.

„Dle sčítání ve zrušených vlacích cestovalo dva až sedm cestujících. Dotčené obce jsou o víkendech a svátcích obslouženy autobusovou dopravou. Prachovice obsluhuje pět párů autobusových spojů. Jevíčko také pět párů a Velké Opatovice dva páry autobusových spojů. Jevíčko i Velké Opatovice obsluhují další autobusové spoje jedoucí z i do Jihomoravského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Celkově podle něj kraj uspoří přesně 1 808 takzvaných vlakových kilometrů, které přesune na trať 236 Čáslav – Třemošnice. „Tam nám Středočeský kraj přestal hradit několik vlaků po našem území,“ uvedl Kortyš. Spoji podle něj cestuje v průměru přibližně dvacet lidí.

Malé tratě většinou slouží dál nákladní dopravě

V Pardubickém kraji se odstavené lokálky dají rozdělit do tří skupin. Buď už zmizely včetně kolejí, nebo existují, ale nic po nich nejezdí, anebo dál slouží nákladní dopravě.

Do poslední skupiny budou v příštích letech patřit tratě vedoucí do Velkých Opatovic i Prachovic, stejně jako železnice Mlýnický Dvůr – Štíty a Holice - Borohrádek, po nichž osobní vlaky přestaly jezdit v červnu 2018.

Jistou raritou je trať Chrudim město – Heřmanův Městec, po které poslední osobní vlak projel před deseti lety, železnice je v tragickém stavu, nic po ní nejezdí a ani jezdit nemůže, ale nikdo nechystá její likvidaci.

Armáda totiž míní, že po železnici by v případě potřeby bylo možné přepravovat pohonné hmoty ze skladu Správy státních hmotných rezerv u Kostelce u Heřmanova Městce. Železnice ale blokuje rozvoj obcí a komplikuje i projekt obchvatu Chrudimi.

Několik tratí v Pardubickém kraji už připomínají jen zarostlé náspy, mosty, zbytky železničních budov a zařízení. Poslední pravidelný vlak mezi Tasovicemi a Vápenným Podolem projel v lednu 1977.

O rok později, přesně 31. ledna 1978, vyjel osobní vlak naposledy i mezi Chrastí a Hrochovým Týncem. Až do roku 2005 se dalo z Chrasti dojet do stanice Chrast město, potom byly koleje vytrhány i v tomto úseku.