Tesla byla pro Pardubice fenoménem, její dědictví připomíná výstava na webu

Továrna vznikla v roce 1922 jako pobočka podniku Telegrafia. Ta koupila v Pardubicích továrnu plánovanou na výrobu obuvi. Během roku měl závod přes tři stovky pracovníků. Po válce byla továrna znárodněna a začleněna do koncernu Tesla. V roce 1968 se tady začaly ve francouzské licenci vyrábět jedny z prvních digitálních počítačů u nás. Do roku 1989 vyráběla Tesla převážně vojenskou techniku, proslavil ji radar Tamara. Po roce 1989 už o pardubické výrobky nebyl zájem. Zahraniční firmy si přitom dodnes značky cení a platí si licenci za to, aby mohly slavný znak používat na svých výrobcích.