Staré kurty pod pardubickým zámkem dosloužily, klub chystá nové zázemí

„Chceme staré bunkoviště zbourat a postavit novou budovu. Máme na ni dokonce už stavební povolení. Vše máme připraveno a sháníme peníze. Na podzim by Národní sportovní agentura měla vypsat dotační kapitolu, ze které bychom chtěli čerpat,“ uvedl předseda klubu LTC Pardubice Petr Beneš.

Podle něj budou náklady na nové zázemí zhruba 30 milionů korun. Vedení klubu už má předjednanou podporu od města i krajského úřadu. „LTC chce žádat o dotaci až 70 procent na Národní sportovní agentuře, nicméně bude potřebovat pomoc s kofinancovaním, za město si dovedu představit podporu v řádu jednotek milionů korun a třeba bezúročnou půjčku, jako jsme za město takto v minulosti pomohli Sokolu nebo orientačním běžcům. Mám informace, že by mohl přispět i Pardubický kraj. Další jednání nás s panem primátorem a Petrem Benešem čekají na přelomu srpna a září,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký a dodal, že první kolo příprav se dělo už během nedávného finále 96. ročníku.

Za čtyři roky čeká areál mimořádný ročník

Rychle se tak blíží kulatý ročník a lidé z klubu by byli rádi, kdyby právě nejpozději za čtyři roky nová klubovna se zázemím stála. „Jasné je, že to je velká motivace. Děláme pro to vše. Je to otázka peněz,“ dodal Beneš.

Navíc stavba nebude jednoduchá. Areál je poměrně těsný, hned za ním začíná historické jádro města, z druhé strany je lipová alej, na kterou navazuje zámek. Možná i proto dočasná stavba slouží na místě hodně přes plánovanou životnost.

„Stávající budova, původně dočasná, se postupně stala nechtěným „symbolem“ pardubického LTC areálu. Na vyzděné podnoži budovy tvořící první podlaží jsou vyskládána dvě patra z 28 unimobuněk. V přízemí se nachází bufet se sklady a zázemí správce areálu s dílnou,“ uvedli ve svém návrhu přestavby architekti Ondřej Teplý a Veronika Malečková.

Právě oni dva zpracovali projekt, podle kterého by se mělo stavět. Nová budova musí podle nich splňovat požadavky klubu v průběhu celého roku, zejména pak v letních měsících, kdy jsou v maximální míře využita venkovní sportoviště.

„Zároveň budova musí vyhovovat potřebám tenisového turnaje staršího dorostu „Pardubické juniorky“, která se koná každoročně v polovině srpna. V průběhu jednoho týdne se budova stává hlavním zázemím turnaje pro zhruba 40 osob organizačního týmu, 96 hráčů a 250 VIP hostů,“ napsali ke studii.

Nová tribuna u čtyř kurtů přímo u zámku

Autoři také plánují u kurtů postavit novou tribunu, tak aby více lidí mohlo sledovat hlavně boje během dalších ročníků Pardubické juniorky. „Nová budova je zasazena do terénu vysokého přibližně 1,5 metru. Tento terénní zlom jsme se rozhodli využít pro tribunu západních kurtů, která nahradí stávající lavičky. Tribunu navrhujeme z betonových kvádrů, které jsou osazeny do terénního sklonu a na které je možnost umístit dřevěné sedáky,“ uvedli autoři projektu.

Lidé z klubu LTC se snaží areál zvelebovat už nyní. Nedávno se dělala na kryté hale nová omítka, během léta se pak vysazovaly nové keře. Dokud ale nevyroste nová moderní budova, tenisový areál stále nebude vypadat důstojně.

„Pevně věřím, že se žádostí o dotaci uspějeme a stý ročník Pardubické juniorky si užijeme v nových kulisách,“ doplnil předseda tenisového klubu Petr Beneš.