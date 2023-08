Radost i slzy juniorů. Na pardubický tenisový trůn usedli noví panovníci

„Nakonec to dopadlo na Kubovu stranu, moc mu gratuluju,“ řekl 17letý hráč a propadl v pláč. Přítomní diváci se jej snažili povzbudit alespoň velkým potleskem.

Brunclík se hodně emotivně projevoval po celý zápas. Ve třísetové bitvě však zvládl uspět pouze ve druhé sadě, když vyrovnával na 1:1.

Vítězem 96. ročníku pardubické juniorky se tak po setech 6:4, 2:6 a 6:3 stal sedmnáctiletý Jakub Filip.

Jakub Filip, vítěz Pardubické juniorky

„Já bych chtěl hlavně pogratulovat Péťovi nejenom k výkonu ve finále, ale v celém turnaji,“ utěšoval protihráče Filip.

„Byl to velký boj, ze začátku z obou stran hodně nervózní, ale pak jsme se oba rozehráli. Bylo to dost vyrovnané, já i Petr jsme měli v zápase dobré i špatné momenty, ale, Péťo, každý den není posvícení,“ dodal. To už se oba aktéři chlapeckého finále na kurtu smáli.

Brunclík si spravil náladu alespoň ve čtyřhře, kterou s kolegou Denisem Petákem ovládl den před tím ve finále proti Marku Pazderovi s Jonášem Kučerou po setech 6:3 a 6:4.

O poznání jednoznačnější než chlapecké finále bylo to dívčí, které začínalo o dvě hodiny dříve. Po setech 6:2 a 6:3 jej poměrně v klidu zvládla Kristýna Tomajková, dcera bývalého hokejisty Vsetína, Liberce či Sparty Jana Tomajka. Porazila o tři roky mladší 15letou Lauru Samsonovou.

„Cítila jsem se dobře. Musím poděkovat především trenérovi, který mě na finále skvěle připravil. To mi pomohlo,“ vzkázala Tomajková.

Víceméně celý zápas přihlížela nevynuceným chybám soupeřky, kterých Samsonová udělala opravdu hodně. Vzhledem ke svému věku si je ale tolik nepřipouštěla a slzám se zvládla ubránit.

„Nevynucených chyb jsem udělala hodně, ale jsem nakonec ráda za to, jak jsem hrála. V nějakých výměnách jsem podle mě dokázala předvést, co umím,“ říkala turnajová jednička Samsonová, která bude mít šanci na juniorce uspět i v příštích letech.

V dívčí čtyřhře se potom radovaly Lucie Urbanová s Magdalénou Smékalovou, které přehrály Julii Paštikovou a Elišku Forejtkovou po setech 6:4 a 6:3.

Všichni finalisté obdrželi velmi hodnotné ceny především od značky Apple a navíc volné karty na nejbližší turnaje. Filip si zahraje na Moneta Pardubice Open 2023 s dotací 25 tisíc dolarů a Tomajková může startovat v soutěži ITF V60 (turnaj ještě nebyl upřesněn), poražená Samsonová se představí v kvalifikaci.

Juniorku doplnila také oblíbená „čára“, nejpřesnější v hodu míčkem na základní čáru byla hned svým prvním hodem Tereza Krejčová, která se tak stala pátou vítězkou doprovodného turnaje. Celkem se ho zúčastnilo 60 hráčů.