Pro body do Rwandy. Junior Kučera se přiblížil vysněnému Australian Open

A vyplatilo se. Kučera, jenž přesně v polovině září oslaví 17. narozeniny, klání J60 ve rwandské metropoli Kigali o víkendu ovládl.

„Je to stejné jako v dospělém tenise. Mladí hráči se snaží sbírat body na okruhu ITF, aby se dostali na juniorské grandslamy. A strategie je taková, podobně jako v mužích, že turnaje, které jsou dál od Evropy, nemají takovou konkurenci, ale body se tam rozdávají stejné,“ řekl Tomáš Trsek, manažer LTK Liberec. „Jonáš prostě potřeboval získat šedesát bodů a když to řeknu v nadsázce, tak všechny peníze, které si vydělal v lize v Německu, investoval do toho, aby vyrazil do Rwandy,“ vysvětlil Trsek.

Kučera se týden předtím probil do finále většího turnaje ITF J100 v Belgii a ve Rwandě potvrdil roli jedničky. Postupně naprosto hladce vyřadil domácího Hakizumwamiho, Inda Singha, Keňana Omindeho i dalšího Inda Yadava. Ve finále ale musel liberecký odchovanec o triumf tvrdě bojovat a druhého nasazeného Rusa Šibajeva udolal 6:3, 4:6, 6:4. Svůj plán tak splnil a ve světovém juniorském žebříčku poskočil o 29 míst na 277. příčku. „To aktuálně vypadá už velmi nadějně ohledně jeho účasti v kvalifikaci na lednovém juniorském grandslamu Australian Open,“ uvedl Trsek.

Jonáš Kučera se v úterý vrátil do Liberce, v klubu se nyní zapojí do tréninku a v prvním zářijovém týdnu bude členem týmu LTK v domácích bojích ve skupině první ligy.