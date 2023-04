„Na rozdíl od dřevěného potrubí v hrázi rybníka nedaleko Lázní Bohdanče se nám staří dřeva podařilo určit. Studna je datována dendrochronologicky do roku 1298 až 1302, tedy do počátku 14. století, což je velice hezké. Přesahuje to historické zmínky některých obcí v okolí,“ řekl archeolog Tomáš Zavoral z Východočeského muzea v Pardubicích.

Studnu máme rozebranou na fakultě restaurování v Litomyšli. Je předaná konzervátorům, kteří dřevěné fošny impregnují v sacharózové lázni. Tomáš Zavoral archeolog Východočeského muzea v Pardubicích