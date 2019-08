Případ zřícené střechy v České Třebové přezkoumá Nejvyšší soud

Spolu se spisem soud obě dovolání předá nejvyšší instanci k rozhodnutí.

Střecha se zřítila 14. ledna 2017 při dětském florbalovém zápase. Všech asi 70 lidí stihlo utéct.

Hejtmanství nechalo původní objekt postavit za téměř 58 milionů korun. Škoda způsobená pádem střechy dosáhla asi 20 milionů.

Pardubický kraj pak oproti původnímu rozpočtu zaplatil navíc 5,9 milionu korun za jiný typ vazníků použitých při opravě střechy. Škody se hradily z pojištění generálního dodavatele a subdodavatele.

Projektant Pavel Škorpil byl v první instanci odsouzen na dva roky vězení se stejně dlouhým podmínečným odkladem. Statik Jiří Khol, který měl projekt kontrolovat, dostal stejný trest. Oběma soud uložil i peněžité tresty, Škorpilovi 200 tisíc korun a Kholovi 100 tisíc korun. Škorpil navíc dostal tříletý zákaz činnosti. Soud v Pardubicích jejich odvolání v květnu zamítl.

Pád střechy způsobilo poddimenzování spodního pásu příhradového vazníku.

Měl být z jednoho celku, nakonec byl rozdělen na dvě části. To podle znalců zavinilo pád střechy. K odpovědnosti za to se nikdo nehlásí, oba odsouzení tvrdí, že za to nemohou. Konečný výkres byl nejednoznačný, oba autorizovaní inženýři tvrdili, že nebyl jejich dílem.

Soudci pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové ale upozornili, že oba výkres kontrolovali a potvrdili jeho správnost. „Pokud tam byla chyba, měli ji napravit,“ uvedl soudce David Čejka.

Škorpil tvrdil, že za pád střechy mohou i další lidé na straně subdodavatelů stavby. „Myslím si, že policie od začátku označila nás dva a soud se toho chytil. Veřejnost ale sama cítí, že viníků je tam víc,“ řekl po vynesení rozsudku Škorpil.