Stavbě železničního mostu přes D35 u Svitav ustupují zastávka i koleje

Už za pár dní začnou vlaky jedoucí z České Třebové na Brno kousek před Svitavami jezdit po nové železniční přeložce. Původní dvojkolejka musí ustoupit budovanému železničnímu mostu, pod kterým by za čtyři roky měla jezdit auta po novém dálničním úseku mezi Janovem a Opatovcem.

Ačkoli ŘSD staveniště předalo firmě Strabag Rail už letos na jaře, fakticky se stavební práce rozjely teprve nedávno. Vyšponované ceny železa přípravu zbrzdily. Aby mohl být zachován provoz na trati alespoň po jedné koleji, dělníci před stavbou mostu minulý týden přeložili jednu z kolejí mimo stávající drážní těleso.

Před několika týdny už také na jedné straně zmizelo nástupiště stávající železniční zastávky, která musí novému mostu ustoupit. Dělníci ji přesouvají o něco více na sever, a jelikož se ocitne na katastru Opatovce, Drážní úřad v létě vyhověl žádosti obce a schválil přejmenování zastávky.

Komplikace by výstavba mostu přinést neměla. Zakázku za 154 milionů se Správě železnic a Ředitelství silnic a dálnic podařilo zkoordinovat s modernizací koridorů v údolí Tiché Orlice a částečně i mezi Blanskem a Brnem tak, aby mohla být zachována maximální průjezdnost trati Česká Třebová - Brno.

Montáž mostu začne v prosinci

Montéři v pondělí nad novou přeložkou železniční trati začali s pomocí speciální techniky na betonové patky osazovat trakční stožáry s vedením.

„Už o víkendu začnou vlaky jezdit po bypassu. Hned poté začneme s přípravnými pracemi pro zářez, ve kterém povede budoucí dálnice D35. Budeme pracovat na založení podpěr a pilíře. V prosinci bychom měli zahájit montáž ocelové konstrukce mostu. Kvůli tomu, že se nám práce přesunou do zimních měsíců, počítáme, že během svařování bude pracoviště po částech zakryté a vytápěné,“ sdělil ředitel oblasti Strabag Rail Petr Sodomka s tím, že montáž mostu by měla skončit v průběhu března.

Budoucí úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku.

Jednotlivé díly mostní konstrukce převezou do Lačnova kamiony. V místě budoucího mostu vznikne podpůrná konstrukce, na kterou se díly usadí a poté svaří. Hmotnost mostní konstrukce s obloukovými nosníky dosáhne 293 tun, most bude mít rozpětí 46 metrů a šířku 12 metrů.

Částečně vyhloubený zářez pro budoucí dálnici bude zatím jen pod mostem, než zemní práce pokročí na celý úsek Janov - Opatovec, u kterého má ŘSD naplánovanou realizaci mezi lety 2023 až 2026.

„Pod mostem nebudeme dělat definitivní pláň pro budoucí dálnici, ale pro pilíře musíme udělat zářez zhruba osm metrů hluboký. Na konci června bude most kompletně hotový,“ dodal Svoboda.

Ve stejném termínu, kdy most půjde do finále, by měla začít i výstavba 11,7 km dlouhého dálničního úseku mezi Janovem a Opatovcem.

ŘSD chce vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby letos na podzim.

„V současné době provádíme na celé trase archeologický výzkum. Už máme nachystanou zadávací dokumentaci, přičemž během dvou měsíců bychom chtěli zahájit výběrové řízení na zhotovitele tak, abychom v jarních měsících předali zhotoviteli staveniště,“ řekl Stanislav Král z úseku výstavby pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.