Pardubice se napřesrok změní ve staveniště, dopravu čeká tvrdá zkouška

Až letos na jaře soukromý investor vyklidí lihovar a v sousedství pardubického vlakového nádraží tak zmizí bezplatné parkoviště pro sto padesát aut, bude to jen takový předkrm toho, co řidiče v následujících letech čeká. Nic příjemného to nebude. V krajském městě se odehraje mnoho odkládaných investic najednou.

Největší akcí bude modernizace železničního uzlu Pardubice za čtyři miliardy, která začne v lednu 2020 a potrvá do poloviny roku 2022.

„Nedojde k celkové výluce nádraží. Výluky budou probíhat v jednotlivých etapách tak, že na nádraží bude vždy zachován provoz, byť omezený,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Konec autobusového nádraží i oprava nadjezdu u nemocnice

Ve stejnou chvíli, tedy v lednu 2020, by mělo přestat existovat pardubické autobusové nádraží, na jehož místě investor hodlá stavět byty. Zastávky se přesunou do okolí vlakového nádraží. Jisté není, kam. Jisté naopak je, že autobusy přijdou o místo parkování a budou častěji projíždět prostorem před nádražím a zahušťovat ve špičkách kolony.

„Souhlasím, že to nebude jednoduché. Ale máte to jako doma, když přestavujete koupelnu. Taky se to neobejde bez problémů,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Náhradu za nádraží - terminál B, by pardubická radnice chtěla otevřít v polovině roku 2021. Současně Ředitelství silnic a dálnic bude dostavovat mimoúrovňovou křižovatku Palackého na silnici I/37, která by měla být hotová do roku 2021.

Další a možná nejbolestnější rána pro pardubickou dopravu přijde v roce 2021. Město se pustí do rekonstrukce silničního nadjezdu u nemocnice. Po dobu oprav se zavře a tím zmizí i snadná cesta z Pardubiček do centra Pardubic.

Souběh velkých staveb Rekonstrukce železničního uzlu: Pardubice 2020 - 2022 (SŽDC) Terminál B: budování nového autobusového nádraží pro meziměstskou dopravu, do roku 2021 (město Pardubice) Rekonstrukce nadjezdu u nemocnice v Kyjevské ulici: asi v roce 2021 (město Pardubice) Stavba obchodního a bytového komplexu u vlakového nádraží: asi od roku 2020 (společnost Redstone Real Estate) Dostavba mimoúrovňové křižovatky Palackého: 2019 - 2021 (ŘSD) Stavba centrálního urgentního příjmu v nemocnici: od roku 2020 (Pardubický kraj) Stavba psychiatrického pavilonu: do konce roku 2021 (Pardubický kraj) Parkovací dům v nemocnici: termín není jasný (Pardubický kraj)

Sanitky budou moci jezdit přes lávku na Vinici, ostatní budou objíždět město.

„Budeme odříznutí a vše bude směřovat na Černou za Bory a Jesničánky,“ uvedl starosta čtvrtého obvodu Petr Heřmanský (ODS).

„Nyní musíme pokračovat krok za krokem v jednotlivých realizačních fázích. Musíme najít shodu v linii kraj, město, nemocnice a developer, aby nebyla celá oblast zahlcena stavebními pracemi,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Vznikne velkokapacitní křižovatka, která komfortně napojí jak areál Tesly, tak areál nemocnice,“ uvedl pro ČTK primátor Martin Charvát (ANO).

Opravou nadjezdu tam ale stavební práce nekončí. I v souvislosti s plánem developera investovat v areálu bývalé Tesly je nutné vzápětí postavit křižovatku, na níž se napojí jak Tesla, tak nemocnice. Mimochodem to, co tam stojí dnes, je patrně nejproklínanější křižovatka v kraji.

Dopravní situaci v této části města mohou ještě zhoršit stavby v nemocnici. Budování centrálního urgentního příjmu od poloviny příštího roku za 1,5 miliardy, výstavba nového pavilonu psychiatrie a stavba parkovacího domu na místě, kde dnes stojí auta. V kombinaci s tím, že parkování u nemocnice je už dnes velmi složité, to nevěstí nic dobrého.

„Máme vyhlédnuté místo, kde by se ještě dalo parkovat. Připravujeme se na to,“ uvedl Heřmanský.

Problém bude hlavně u nádraží, varuje expert

Dopravní specialista a pardubický zastupitel (Piráti) Jakub Kutílek si však myslí, že problémy v dopravě nemusí být po roce 2020 nijak dramatické.

„Upřímně řečeno to, čemu se v Pardubicích říká dopravní kolaps, to je v jiných městech dopravní špička. Problémy přinese uzavření nadjezdu u nemocnice, u ostatních akcí se mi nezdá, že by samotný průběh staveb zhoršil dopravu v Pardubicích,“ uvedl Kutílek.

Ten vidí jako větší nebezpečí v chystané stavbě obchodního a bytového centra v prostoru před nádražím. Podle něj by město mělo při schvalování projektu udělat maximum pro to, aby jeho výsledná podoba dopravní situaci ještě nezhoršila.

„Pokud dá město investorům konkrétní a jasné podmínky, tak seriózní developer je akceptuje. Já se ale obávám, že město na to není připravené,“ uvedl Kutílek.