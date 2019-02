Pardubickou Palackého třídu čeká stavební boom i dopravní komplikace

Firma z Olomouce chce budovat nákupní centrum na místě lihovaru, ČSOB Pojišťovna bude budovat své nové sídlo v Prokopce a město chce opravit ulici jako takovou.

Domy na Palackého třídě pocházejí převážně z přelomu 60. a 70. let. A na její podobě je to vidět. Rozbité chodníky, temná zákoutí, zarostlý plac po bývalé továrně Prokop, omšelé lavičky nebo stojany na kola. Jedna z hlavních pardubických ulic rozhodně nevybízí k nějakému delšímu pobytu.

„Prostor je zanedbaný. Roky se přidávaly další a další nánosy, další věci, ale staré se neodstraňovaly. Bude to takový úklid,“ řekl architekt a urbanista Igor Marko.

Právě ten začal spolupracovat s magistrátem, který chce ještě v tomto volebním období začít s přestavbou celé dlouhé ulice.

„Je to velký projekt minimálně za 300 milionů korun. Do dvou tří let bychom měli mít hotové přípravné práce a pevně věřím, že do roku 2022 bychom měli začít i samotnou první etapu rekonstrukce,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že celé dílo se bude muset rozložit na několik částí.

„Určitě to nezavřeme najednou. Není možné naráz rozkopat celou ulici, to by vyvolalo dopravní kolaps,“ dodala k tomu jeho náměstkyně Helena Dvořáčková.

Na řadu přijde lihovar i nové sídlo banky

Ovšem ulice se nebude měnit jen přičiněním města. Na spadnutí je totiž odstranění jednoho z největších vředů na tváři města, a to roky odstaveného lihovaru naproti vlakovému nádraží.

„Podle mých informací má začít jeho demolice ještě letos,“ uvedl primátor Charvát, pro kterého to zároveň znamená spěchat s výstavbou nového autobusového nádraží.

Pozemek pod tím dnešním vedle bývalého Hobé se totiž stane součástí nového nákupního centra, které má v úmyslu stavět společnost Redstone Real Estate olomouckého podnikatele Richarda Morávka.

V plánu má stavbu velkého obchodně-administrativního centra a bytových domů.

Zahájení výstavby je plánováno už v průběhu roku 2020. Multifunkční centrum s obchody, kancelářemi či kinem vyroste v areálu bývalého lihovaru. Pozemky pro stavbu multifunkčního objektu v Pardubicích Morávkovi prodala společnost Czechoslovak Group miliardáře Jaroslava Strnada.

Součástí transakce bylo vedle rozsáhlých pozemků bývalého lihovaru i sousední autobusové nádraží, jež město přesune za nedaleký bytový dům na konci Palackého ulice směrem k Paramu.

Ovšem ani to není všechno. Stavební aktivita by se měla už relativně brzy začít objevovat i v bývalém areálu firmy Prokop.

„Podle mých zpráv i společnost ČSOB Pojišťovna už chce začít stavět své nové sídlo v Prokopce,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Ten je rád, že se podařilo firmu udržet ve městě i přesto, že nakonec nedopadla transakce, během které by město budovu ČSOB na Masarykově náměstí od firmy koupilo a přesunulo tam novou centrální radnici.

„V rámci skupiny ČSOB stavíme nové sídlo pro tisíc lidí v Hradci Králové a také novou budovu v Praze-Radlicích. Ale ani do jedné z těch budov se my s našimi devíti stovkami lidí nevejdeme, a tak potřebujeme další sídlo. A to bude v Pardubicích,“ řekl před rokem místopředseda představenstva pojišťovny Marek Nezveda a dodal:

„To samé říkáme i našim lidem a partnerům. V první fázi jsme naše setrvání podmiňovali tím, že radnice od nás sídlo koupí, ale tato podmínka díky tomu, že jsme nalezli parcelu pro novou budovu, už neplatí“.

Jasné tak je, že hlavní ulici čekají zásadní změny. Ty poslední se odehrály hluboko v minulém století, kdy panelákové výstavbě předcházely demolice starší zástavby. Ulice se při té příležitosti i rozšířila.

Na počátku 60. let byla například zbourána synagoga, na jejím místě vznikl Dům služeb. V roce 1973 pak zase na místě bývalých kasáren vyrostl Prior, první obchodní dům ve východních Čechách.