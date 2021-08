Pardubický Sportovní park začíná, přijede Krpálek nebo Prskavec

Pořadatelé sem chtějí dostat některého z olympioniků. A ve hře jsou velká jména v čele s Lukášem Krpálkem a Jiřím Prskavcem.

Předpověď počasí na víkend slibuje slunečno a příjemné teploty kolem pětadvacítky. Dá se tedy říct, že první přání pořadatelů Sportovního parku Pardubice je splněno. „Počasí je klíčové. Déšť a zima nám logicky nenahrává,“ říká hlavní manažer už pátého ročníku úspěšné akce Pavel Stara.

Ten má momentálně nejvíce práce se sháněním vzácných hostů parku Na Špici. Chtěl by totiž sportujícím dětem i ostatním ukázat olympioniky z právě vrcholících her v Japonsku. „Není to vůbec snadné, hry stále běží. Chtěli jsme třeba Katku Siniakovou ze sousedního Hradce Králové, ale ta bohužel už letěla na další turnaj do Kanady,“ uvedl Stara s nadějí, že jiní zlatí medailisté by se v Pardubicích představit měli.

„Máme výhodu v tom, že nás už v minulosti navštívili judista Lukáš Krpálek a vodák Jiří Prskavec. S oběma jsme v kontaktu a věřím, že minimálně jeden z nich se tady objeví,“ věří Stara, který už dokázal sehnat pardubického plavce Jana Čejku nebo basketbalisty.

V parku však půjde především o aktivní sport a toho bude každý den hodně. V parku Na Špici totiž vyroste 19 stanovišť a čtyři alternativní.

Na nich se představí na 67 různých klubů a dalších subjektů, jejichž členové budou zájemcům ukazovat 54 různých sportů a disciplín. A u dětí nemusí návštěva parku skončit jen samotnou zkouškou konkrétního sportu.

„Stále je to tak, že park je vlastně nejúspěšnější náborová akce. Oddíly si při něm mohou velmi vhodně a lehce doplnit členskou základnu,“ uvedl s odkazem na minulé úspěšné ročníky náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Masová akce, která se každý rok může pochlubit návštěvou desítek tisíc lidí, se koná i přes covidová opatření. Pořadatelé už dopředu hlásí, že není v jejich silách kontrolovat všechny příchozí, účastníci her by však měli s sebou mít doklad o očkování či o prodělané nemoci nebo výsledek negativního testu.

„Platí u nás stejné podmínky, jaké lidé znají z ostatních veřejných akcí pod otevřeným nebem,“ zdůraznil Stara.

Klasický denní program doplní jednorázové akce včetně oblíbených masových běhů. „Součástí budou rovněž oblíbené stálice projektu – běžecký překážkový závod Gladiátor Race, běh Barvám neutečeš i běh charitativní,“ sdělila tisková mluvčí akce Alexandra Tušlová.

Ta dětem slibuje, že i letos se mohou těšit na zisk diplomů a medailí, pokud zvládnou navštívit dostatečný počet stanovišť. „Na hrací kartě, která je už v prodeji, budou mít malí i velcí možnost sbírat záznamy o jednotlivých disciplínách. Za zdolání 12 disciplín obdrží diplom se svým jménem a za zvládnutí 16 získají medaili,“ upřesnila Tušlová.