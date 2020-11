Davy udělají ze Sněžníku druhou Sněžku, varuje hnutí. Starosta oponuje

V minulých letech se Králickému Sněžníku určitě nedostávalo takové pozornosti, jako tomu bylo letos.



Nejdříve začala stavba rozhledny na nejvyšším vrcholu pohoří - Králickém Sněžníku. Pro její zastánce představuje příležitost pro turistický rozvoj odlehlého regionu, na druhé straně však stojí ekologové, kteří kvůli ochraně přírody začali bít na poplach.



Neméně kontroverzí vyvolává příprava nové visuté lávky.

Oba projekty budí obavy kvůli očekávanému masivnímu přílivu turistů. Resort v Dolní Moravě se díky Stezce v oblacích, která jen v prvním roce svého provozu přilákala 180 tisíc lidí, stal v posledních letech vyhledávaným turistickým cílem.

„Pro třetí nejvyšší pohoří u nás je to po výstavbě lyžařského areálu a Stezky v oblacích v Dolní Moravě další těžká rána. Ještě před pár lety málo navštěvované místo a unikátní ostrov divočiny plíživě devastuje masový turismus,“ řekl Jiří Beneš z hnutí Duha, které se postavilo proti výstavbě rozhledny a odmítá i chystanou lávku.

„Plánovaná lávka klenoucí se přes údolí by výrazně narušila krajinný ráz a opět o trochu pozvedla návštěvnost v dané oblasti. Horská příroda přilehlého Králického Sněžníku však již dnes každodenně čelí velkému tlaku turistů,“ uvedla Veronika Trávníčková z olomoucké pobočky hnutí Duha.

Ochranáři hlásí vůbec největší nárůst pod vrcholem Sněžníku na stezce u pramene řeky Moravy, kde bylo zaznamenáno 15 384 průchodů, což je ve srovnání s loňským rokem nárůst o 78 procent. Obávají se, že se Dolní Morava se stává obdobou krkonošské Pece pod Sněžkou.



Lidé zůstávají kolem resortu, tvrdí starosta

Kdo se však na Králický Sněžník vydá z údolí od nejbližšího parkoviště, čeká ho na vrchol devět kilometrů dlouhá túra odlehlou krajinou. Na rozdíl od Krkonoš bez jakéhokoli turistického zázemí.

Nijak zásadně se na vyšší návštěvnosti Králického Sněžníku neprojevila ani čtyřsedačková lanovka k chatě Slaměnka, odkud to na nejvyšší vrchol trvá pěšky stejně jako z Dolní Moravy, tedy minimálně tři hodiny.

9. srpna 2019

„Na Králický Sněžník je to z Dolní Moravy daleko. Návštěvníci Dolní Moravy využívají služby v okolí a v zásadě se z resortu nevzdalují. Z monitoringu návštěvníků, prováděného CHKO Jeseníky u vstupu do národní přírodní rezervace, víme, že k velkému nárůstu návštěvníků nedošlo,“ tvrdí starosta obce Richard Novák.

Masová turistika v Dolní Moravě je totiž jiná, než jak ji lidé znají třeba z Krkonoš. „V podstatě k nám jezdí hlavně lidé z měst, kteří míří za atrakcemi. Všechno musí mít dostupné v relativně blízké vzdálenosti,“ objasnil charakter zdejšího střediska Novák.

Králický Sněžník využívají masověji Poláci

Byť Dolní Morava měla ambici napomoct vzkříšení Lichtenštejnovy chaty stržené v roce 1971, v současné době je takový plán v podstatě vyloučen.

„Měli jsme snahu v územním plánu změnit účel pozemku na plochu vybavenosti, aby tam mohlo vzniknout zázemí pro turisty. Soukromý investor měl snahu chatu obnovit. Vyhlášením národní přírodní rezervace byly všechny naděje pohřbeny. Podle zákona v ní žádná nová budova stát nesmí,“ uvedl starosta Dolní Moravy.

Jakkoli visutá lávka návštěvnost Dolní Moravy může ovlivnit, Králický Sněžník se druhou Sněžkou zřejmě nestane.

„Dokud na vrchol Králického Sněžníku nebo do jeho blízkosti nezačne jezdit lanovka, tak by to nemělo znamenat ohrožení. Bude na ochraně přírody, jakým způsobem návštěvníky po dostavbě rozhledny na vrcholu usměrní. Ale z masové turistiky na Králický Sněžník obavy nemám,“ dodává Novák.



7. prosince 2015

Daleko více je Králický Sněžník polskou horou. Jen podle odhadů jeho vrchol navštíví dvakrát více Poláků než českých turistů.

Důvod je jednoduchý. Z polské strany je to z parkoviště obcí Międzygórze nebo Kletno něco kolem šesti kilometrů, což sice není o tolik blíž než z české strany, na rozdíl od nás však mají Poláci na trase horskou chatu Na Śnieżniku s fungující restaurací.