Vlekaři investovali do skiareálů miliony korun, chystají zvláštní sezonu

Majitelé skiareálů netrpělivě sledují vývoj opatření proti šíření koronaviru v České republice. Jsou sice připraveni na změny reagovat, ale zároveň doufají, že nebudou muset sezonu předčasně ukončit jako na jaře. Ostatně třeba Itálie už své resorty až do konce listopadu preventivně zavřela, a tamní sezona je tak hodně nejistá.

„Na sezonu se zatím připravujeme jako na každou jinou, provádíme revize, kontroly. Budeme se chovat tak, abychom dostáli případným nařízením. Už máme nabídky dodavatelů zasněžovacích technologií, kteří dodávají dezinfekční tunely, kterými návštěvník projde,“ řekl například Robert Vokáč ze Ski klubu Hlinsko.

Jestli podobné zařízení klub koupí, Vokáč ještě neví. Lyžování je individuální sport, lidé si na svahu kvůli bezpečnosti sami drží rozestupy, a tak doufá, že vláda lyžování omezovat nebude.

Skicentrum v Hlinsku nabízí prostřednictvím partnerské organizace i lyžařské kurzy. Letošní sezonu jich bude patrně méně než loni. Základní a mateřské školy mají menší zájem.

„Zájem škol je nižší, byli jsme zvyklí na přetlak. Už jsme ani nedokázali obsloužit všechny, trh na to s covidem reagoval sám,“ řekl Martin Dostál ze SkiFanatic Hlinsko.

Školy si dřív obvykle objednaly velký autobus, který svezl víc tříd najednou, nyní bude asi každá třída zvlášť jezdit minibusy. „Aby bylo v jednom vozidle méně dětí a dodržely se méně početné skupiny,“ dodal Dostál.

Kamila se dočká večerního lyžování

Horský resort Dolní Morava na Orlickoústecku letos nabídne další trasy navíc, celkem budou mít lyžaři k dispozici deset kilometrů sjezdovek. Skicentrum propojilo sjezdovky, čímž přibyly nové trasy. Na sjezdovce Kamila bude nově večerní lyžování, trať osvětlí LED svítidla.

„Na Dolní Moravě přibudou zasněžovací děla na věžích a zasněžovací tyče. Na celé ploše sjezdovek je tak stoprocentně garantovaný sníh,“ uvedla za resort Dagmar Kutilová.

Skiresort Buková hora na Orlickoústecku připravuje sezonu v běžném režimu jako v minulých letech, provádí servis a údržbu. V okolí kopce vznikají nové penziony, ve středisku tak bude víc ubytovacích kapacit. „Všechny revize probíhají od skončení minulé sezony. Velké investice letos neděláme. Jinak u nás vzniká spousta nového ubytování,“ dodal Petr Toman ze skicentra.

Jeden z nejoblíbenějších areálů v Orlických horách jsou Říčky, a to především pro svou blízkost z Hradce Králové a Pardubic. A právě tam se letos konala největší lyžařská investice v regionu. Dělníci provedli výměnu páteřní čtyřsedačkové lanovky za výkonnější šestisedačkovou s krycími bublinami za 65 milionů.

Lyžaře vyveze nová lanovka s vyšší kapacitou

„Šli jsme do toho, abychom návštěvníkům zvýšili komfort a bezpečnost. Nemusí mít obavy, že budou přeplněné sjezdovky. Přepravní kapacita se nezvýší nijak dramaticky, bude to do 15 procent,“ řekl obchodní manažer tamního ski klubu Jan Duffek. Stavební práce začaly v květnu, součástí výměny lanovky byla také stavební úprava stanic.

„Cena 65 milionů korun zahrnuje nákup lanovky, repasy, ale i stavební práce spojené například s výstavbou depa. Není to nová lanovka, ale na kvalitu a pohodlí to nebude mít žádný vliv,“ řekl Duffek.

Novinkou bude v Říčkách také samoobslužný prodejní a výdejní automat na čipové karty pro lyžaře. Podle zástupců Ski centra není vyloučeno, že se zvednou ceny. „Není o tom ještě rozhodnuto. Pokud k tomu dojde, tak nepůjde o skokové navýšení cen,“ dodal Duffek.

Největší skiareál v Orlických horách v Deštném letos investoval do rozvoje dohromady okolo 20 milionů. Jde hlavně o obnovu a automatizaci systému zasněžování u čtyřsedačkové lanovky z roku 2017 za 16 milionů a také investici do obnovy vozového parku. „Na podzim přivezeme rolbu s navijákem,“ řekl Petr Prouza z deštenského skiareálu.