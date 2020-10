Lyžování bude, věří skiareály. Investovaly od milionů po čtvrt miliardy

Do vůbec největší investice, která se rozsahem zcela vymyká jiným místům, se před lyžařskou sezonou 2020/2021 pustili v areálu Kraličák na Staroměstsku.

Už na podzim tady rozjedou jednu z nejmodernějších lanovek v České republice. Bude šestimístná s vyhřívanými sedadly i připojením na wi-fi.

„Zároveň s lanovkou v zimě zprovozníme novou sjezdovku dlouhou přes dva kilometry, nabídne dlouhou pohodovou jízdu,“ sdělil majitel areálu Dušan Juříček. Veškeré investice ho vyjdou na zhruba čtvrt miliardy korun.

S řadou novinek jde do nadcházející sezony také Horský resort Dolní Morava. Kompletním propojením všech sjezdovek vznikly v areálu čtyři dlouhé sjezdy v délce od dvou do tří kilometrů.

„Významnou novinkou bude i nový e-shop, jenž umožní online prodej skipasů. Návštěvníci, kteří využijí tento způsob, nebudou muset čekat u pokladny a navíc ušetří deset procent,“ porovnal zdejší manažer Tomáš Drápal.

Areál také nabídne večerní lyžování, nově ho uspořádá i na sjezdovce Kamila. Podél široké trati bude stát nejmodernější LED osvětlení, jež simuluje denní světlo.

„Kromě toho dál posilujeme zasněžování. Přibudou nejvýkonnější sněžná děla a zasněžovací tyče v části, která ještě nebyla pokryta technickým zasněžováním. Teď jsme schopni během několika dnů vysněžit sto procent sjezdovek,“ popsal Drápal.

Trable s parkováním má vyřešit výjimka od policie

Online nákup skipasů a možnost jejich následného dobíjení přes mobil či počítač vůbec poprvé spustí také na Červenohorském sedle.

Jeho vedení se vedle toho snaží zlepšit podmínky pro parkování, s nímž tady při náporu návštěvníků bývá problém.

„Vzhledem k tomu, že v některých dnech zdejší parkoviště nestačí, jednáme s policií o udělení výjimky k podélnému parkování na horizontu Červenohorského sedla. A to ve dnech, kdy je vysoká návštěvnost,“ sdělil šéf tamního areálu Martin Dubský.

S intenzivnějším zasněžováním počítají také ve středisku Kouty nad Desnou. A to v dolní části areálu, kde je tepleji než v jeho vyšších polohách.

„V nižší části je daleko méně času na zasněžování, takže tam doplníme jak kanony, tak zasněžovací tyče,“ naplánoval ředitel areálu Petr Marek.

Vedle horní stanice zdejší lanovky pak pro novou sezonu vedle rychlého občerstvení nechal postavit horské posezení. Středisko zmodernizuje také techniku. Nakoupilo několik sněžných skútrů a miliony korun vložilo do kompletní obnovy roleb.

Pokud bude provoz možný, čeká se běžná návštěvnost

Prozatím nezodpovězenou otázkou ovšem zůstává, jak nadcházející lyžařskou sezonu zasáhne koronavirová epidemie a s ní spojená omezení. Majitelé a provozovatelé areálů doufají, že lyžování zcela neznemožní.

„Jinak si myslím, že návštěvnost bude standardní,“ věří majitel střediska Kaste František Kaštyl.

Podle manažera Horského resortu Dolní Morava Tomáše Drápala by covidová nákaza dokonce nemusela způsobit ani žádný pokles zimních tržeb.

„Lidé budou opatrní a do zahraničí se tolik jezdit nebude. Řekl bych, že opatrné lyžaře, kteří se budou bát v zimě vyjet kamkoli, nahradí ti, kteří nevyrazí do zahraničí. Takže návštěvnost by to negativně ovlivnit nemělo. Pokud ovšem nedojde k nějakým zásadním omezením ze strany vlády,“ míní Tomáš Drápal.