Sféra není zábavní park, říká šéf unikátního vzdělávacího centra

Když se zmíní školní dílny, asi málokdo zažije duševní euforii. Vzpomínky na hoblík, pilku a modrou zástěru možná většina dnešních čtyřicátníků s chutí zatlačila do podvědomí. A právě dílny mají být hlavní náplní Vzdělávacího centra Sféra, které město Pardubice slavnostně otevře 29. září v bývalých automatických mlýnech na břehu Chrudimky.

Ovšem termín dílny je v případě moderní budovy naprosto zavádějící. Procházka po učebnách, ve kterých si hlavně děti budou moci osahat základy řemesel, chemie, fyziky, přírodopisu, informačních technologií či robotiky, připomíná spíše exkurzi do budoucnosti.

Architektonicky zajímavá budova plná přiznaného betonu, odhalených kabelů, imitace rezavého železa působí na první pohled netradičně. Respekt pak budí i velmi moderní a nákladné vybavení jednotlivých dílen.

„Budova je vlastně novostavba a je skutečně unikátní. Vůbec nepochybuji o tom, že vyhraje řadu cen v rámci odborných soutěží. Mně jde ale hlavně o to, abychom vše zvládli tak, aby se tady od října mohlo pracovat a učit. Bude s tím ještě hodně práce, ale určitě to stihneme,“ řekl šéf Sféry David Koppitz.

Co vás v těchto dnech nejvíce zaměstnává?

Je toho hodně. Finišujeme se všemi přípravami, ještě se někde staví a dodělává. Je to hodně náročné. Můj hlavní úkol je sestavit atraktivní vzdělávací nabídku pro školy i veřejnost. Sestavit lektorský tým, abychom naplno využili všechny možnosti, které Sféra poskytuje. Momentálně mám tým 35 lektorů, plus dalších deset lidí je v kancelářích. Chceme tým i nadále rozšiřovat. Máme zájem hlavně o odborníky, kteří mají vztah k řemeslu či svému oboru a zároveň mají v sobě vztah k dětem a dávku empatie. Pedagogické vzdělání není úplně nutné.

Kolik byste ještě chtěl lidí?

Do dílen bychom ještě deset až patnáct lidí využili. Mám tady dost těch, kteří zde budou jen na částečný úvazek, rádi bychom měli co nejširší možnosti a varianty. Budou tady senioři, budou tady absolventi škol, ale také odborníci z firem nebo doktorandi z univerzit.

A v jakém oboru nejvíce chybí lektoři?

Asi nás nejvíce bota tlačí u dřeva a kovu. Nemáme nedostatek lidí na to, abychom vše rozjeli, spíše by nás podstav lektorů mohl omezovat ve vývoji. Rádi bychom u zmíněných řemesel plus u textilu a grafiky lidem rádi nabídli víkendové programy. Ideálně si třeba představujeme, že by dorazil otec se synem a společně by si pod dohledem lektora něco vyrobili. Lektoři by tak byli takovými průvodci a zároveň by dohlíželi na bezpečnost práce, která zrovna v truhlárně či kovárně bude důležitá. Zároveň lidem mohou ukázat novodobé trendy a poradit jim na základě jejich zkušeností. Proto bych i touto formou chtěl případné zájemce oslovit. Vše důležité najdou na webu Sféry.

Jak tedy bude taková návštěva rodiny vypadat v praxi?

Řekl bych, že právě rodiny jsou pro nás klíčové. Byli bychom moc rádi, kdybychom dokázali přispět k tomu, aby se třeba táta se synem či děda s vnukem u nás zastavili a společně něco vytvořili. Starší mohou mladším poradit, u informačních technologií zase výměna informací může proudit opačným směrem. Bude to vypadat tak, že na našem webu bude rezervační systém, ve kterém si lidé zamluví svůj termín návštěvy. Koncipujeme to tak, že lidé budou mít k dispozici sloty o délce 90 minut. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, možná budeme časy upravovat.

Předpokládám, že během pracovní doby sem budou chodit hlavně školy.

Je to tak. S řediteli jsme už v kontaktu, řada z nich se tady byla podívat, spolupracujeme spolu. Máme od nich zpětnou vazbu na vybavení i vzdělávací programy. Jinak sem budou jezdit nejčastěji celé třídy a už máme vymyšleno, že skupiny budeme dělit na půl. Ideální kapacita jedné laboratoře či učebny je tak kolem 15 míst. Myslím, že největší zájem bude o sál nazvaný Science on Sphere. V něm bude možné promítat například historickou časovou osu, jak rostla populace planety nebo co s ní udělal třeba covid, zároveň nebude problém promítnout všechny aktuální informace ze světa. Třeba ukázat následky zemětřesení v Maroku nebo povodní v Libyi. Bude tam tisíc licencovaných programů, nabídka tam bude skutečně pestrá napříč mnoha obory.

Vidím, že je tady ještě hodně práce, ale zdá, že vše stihnete do 29. září, kdy se má konat slavnostní otevření.

Ano, ten den určitě zahájíme. Čeká nás vlastně třídenní den otevřených dveří. Lidé si tady budou moci vše prohlédnout. Od října pak začne tak tříměsíční zkušební provoz, během kterého bychom chtěli vše naladit. Jasné je, že budeme řešit mnoho problémů a komplikací a ty budeme postupně odbourávat. Základní moje přání je, aby většina dětí, která sem přijde poprvé, odcházela spokojená a hlavně s touhou se sem pravidelně vracet. Potřebujeme vybudovat vzdělávací komunitu, se kterou budeme stát a padat. Také bych chtěl zdůraznit, že tady nerozjíždíme zábavní park. Primárně jde a vždy půjde o vzdělání byť podávané zábavnou formou.

Kolik lidí najednou tady může pracovat a učit se?

Podle požárních předpisů je momentální kapacita laboratoří 180 lidí. Z toho je patrné, že během jedné chvíle jsme schopni pojmout třeba čtyři třídy základní školy, jednu mateřinku a třeba ještě někoho z veřejnosti. Otevřeno budeme mít sedm dní v týdnu, takže při dobré obsazenosti jsme schopni oslovit tisíce lidí za měsíc. Zatím je plán takový, že do 14 hodin se budeme primárně starat o školy, potom půjdou na řadu kroužky a večer jsou v plánu třeba osvětové akce a prostor pro veřejnost.

Jak to bude se vstupným?

Během testování to bude zadarmo. Školy nám totiž vlastně pomůžou odhalovat dětské nemoci projektu. Jsme na pomezí veřejné služby, ale zároveň musíme hradit náklady na personál, ale také třeba na nákup materiálu, který tady budou mít lidé k dispozici. Ovšem už dopředu říkám, že vstupné bude lidové. Zatím se bavíme o stokoruně na jeden vzdělávací slot.