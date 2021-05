Tenisté uspěli s žádostí o odklad, stěhovat se budou až na konci srpna

Velká úleva a také radost. Tenisté TK Pernštýn budou moci na kurtech v areálu pardubického Letního stadionu trénovat až do konce srpna. To klubu dává čas postavit nové zázemí za zdymadlem a hlavně umožňuje hrát i trénovat během hlavní sezony.



Na svém jednání o tom rozhodli radní města Pardubic, kteří odsouhlasili prodloužení nájemní smlouvy na dobu, během níž by klub měl stihnout vybudovat nové zázemí na Cihelně. Původně se přitom zdálo, že začátek opravy stánku pro fotbalisty za 380 milionů bude pro tenisty znamenat velký problém.

„Areál Letního stadionu je od 6. dubna v rukou stavební firmy Porr, která má na starosti kompletní revitalizaci tohoto území. Po vzájemné dohodě mezi městem, firmou Porr a TK Pernštýn jsme se rozhodli vyjít klubu vstříc a umožnit mu prostřednictvím nové nájemní smlouvy a za předem stanovených podmínek na stávajících kurtech trénovat až do 31. srpna,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že firma zatím areál nejstaršího sportovního klubu v regionu nepotřebuje.

„Práce odstartují v části západní tribuny a prostory v severní části staveniště firma prozatím využívat nebude. Klub tak bude mít možnost připravit si nové zázemí včetně tenisových kurtů za zdymadlem do doby, než mu vyprší nová nájemní smlouva,“ doplnil Charvát.

Kurty nahradí tréninkové fotbalové hřiště

Dnešní kurty se přitom během opravy Letního stadionu přemění na tréninkové hřiště. Nicméně město nenechá tenisový klub založený v roce 1897 na holičkách. Organizace dostane příspěvek na stavbu nového domova na druhém břehu Labe.

„Tenisový klub za dobu svého působení v areálu Letního stadionu investoval své finance do objektu klubovny a také venkovních úprav. Na základě rozhodnutí zastupitelstva z listopadu 2019 proto obdrží jako vyrovnání za technické zhodnocení městského majetku částku ve výši zhruba 2,2 milionu korun, která bude klubu ze strany města zaslána poté, co mu vyprší nájemní smlouva a proběhne fyzické předání této části území,“ doplňuje primátor Charvát.

Nové tenisové kurty a zázemí pro TK Pernštýn by měly vzniknout na pozemcích za zdymadlem, které město TK Pernštýn prodalo v polovině loňského roku. Kromě nabídky těchto pozemků radnice klub každoročně podporuje formou dotací, ať už se jedná o finance vyčleněné na podporu mládeže, výkonnostní sport či provoz sportovišť. Například v roce 2019 město pro klub vyčlenilo finanční prostředky ve výši necelých 3,5 milionu korun určené na vybudování nových antukových kurtů včetně zázemí, které má vzniknout právě na Cihelně.

„Jsem moc rád, že nám stavební firma Porr i magistrát vyšly vstříc. Kdybychom celé léto neměli kde hrát, byl by to pro celý klub ohromný průšvih. Věříme, že se nám nové zázemí podaří co nejdříve vybudovat,“ uvedl šéf TK Pernštýn Radek Ehl.

Na Letním stadionu se už pracuje. Dělníci firmy Porr už demontovali modré sedačky z hlavní tribuny. Také zástupci tenisového klubu museli plotem oddělit areál kurtů od fotbalového hřiště, aby bylo patrné, kde začíná staveniště. V rámci stěhování také chtěli maximálně zachránit zeleň, a tak menší stromy vyjmuli a odvezli na přesazení.