Nejstarší sportovní klub v regionu řeší problém, kurty obsadí stavební firma

„Máme tam problémy s výkupem pozemků, jsou tam i jiné potíže. Doufáme, že kurty začneme stavět v nejbližších měsících,“ uvedl předseda klubu Radek Ehl.

Jenže to je pozdě. Výpověď dostali tenisté od města, kterému pozemky pod kurty patří, už ke konci dubna. Reálně tak hrozilo, že by desítky dětí, závodní hráči i rekreační tenisté neměli půl roku kde hrát.

„To by také mohla být pro klub konečná. Pokud bychom zvláště teď poté, co jsme nemohli kvůli koronaviru hrát přes zimu, přišli i o léto, tak by se členská základna mohla úplně rozpadnout,“ uvedl trenér TK Pernštýn Jan Čapoun.

Vedení klubu proto začalo usilovně jednat s vedením stavební firmy Porr, která bude Letní stadion za půl miliardy opravovat. Na místě kurtů pak má postavit tréninkové hřiště.

„Společnost už uvedla, že zatím pozemky pod kurty nepotřebuje. To je pro tenisty dobrá zpráva. Nyní bude nutné všechny deklarace sepsat na papír a právně ošetřit. Řekl bych ale, že co se týče hraní na kurtech přes léto, je vše na té nejlepší cestě, na které to může být,“ uvedl šéf kanceláře primátora Pardubic Radim Jelínek.

Láhve šampaňského na kurtech zatím nebouchají, ale lidem z klubu se notně ulevilo. „Ještě nejásám, ale musím ocenit město i firmu, že hledají cestu, jak nám pomoci. Definitivně si oddechnu, až bude vše na papíře,“ uvedl Radek Ehl s tím, že by se na kurtech mohlo hrát až zhruba do konce prázdnin.

Stavební firma si Letní stadion převzala

Stavební firma, která v Pardubicích zmodernizuje letní fotbalový stadion, si převzala část staveniště už po Velikonocích 6. dubna. Začne pracovat na západní tribuně. Celý areál vyjma kurtů má město firmě předat k rekonstrukci 30. dubna. „Nyní musí TK Pernštýn požádat o prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou,“ řekl Jelínek.

Na opravách sportoviště je závislý fotbalový klub FK Pardubice, který po 51 letech loni postoupil do první ligy a vede si v ní velmi dobře. Podle podmínek fotbalové asociace se stadion musí začít opravovat do konce května. Jinak bude klub vyloučen z nejvyšší soutěže.

V západní tribuně budou například skyboxy a nájemní prostory. Město tak může na základě projekčních podkladů začít tvořit ekonomický model provozu Letního stadionu.

„Západní tribunu fotbalisté vyklidí. Zároveň jsme poslali první podklady fotbalové asociaci a dál budeme pokračovat v jednání s projekčním týmem, který nám představí další klíčové podklady, abychom navzájem mohli ladit s fotbalovým klubem potřebné zázemí pro západní tribunu,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Firma PORR vyhrála tendr, který je v režimu Design and Build, kromě stavebních prací tak zhotovuje i projekt. Město zaplatí za stadion 380 milionů korun a stánek bude mít kapacitu 4 600 diváků. Tribuny nebudou spojené v jeden celek, v budoucnu se dají dostavět a zvýšit počet lidí na tribunách až na devět tisíc fanoušků.

TK Pernštýn pak má vybudovat nové zázemí za zdymadlem hned vedle lanového parku. „Za rozumnou cenu jsme jim prodali pozemky na druhé straně Labe. Jakmile se s nimi rozváže nájemní smlouva, posíláme jim 2,5 milionu korun na stavbu nových kurtů,“ doplnil primátor Charvát pro ČTK.