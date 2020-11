Sporné podpisy jsou kvalitní, říká znalec v případu exposlance Severy

Podle obžaloby Pavel Severa získal od svého přítele Zdeňka Švece z Litomyšle v roce 2013 před jeho smrtí podpisy čtyř směnek za bezmála 11 milionů korun v době, kdy tento podnikatel nebyl kvůli závislosti na alkoholu schopen rozpoznat důsledky svého jednání. Státní zástupce je přesvědčen, že muž Severovi nic nedlužil.

Dva ze tří posudků ale tvrdí, že Švec ani před smrtí nebyl setrvale ve stavu, že by nevěděl, co dělá. I když ho kvůli jeho pádům, úrazům a epileptickým záchvatům vyšetřili opakovaně psychiatři i neurologové, nikdo mu neprovedl test, který by odhalil demenci.

„Syndrom demence nebyl nikým nikde popsán,“ uvedl soudní znalec v oboru psychiatrie Otto Matanelli za Znalecký ústav – Psychiatrická nemocnice Bohnice, který zhodnotil dva předcházející a protiřečící si posudky.



Matanelli soudí, že i v roce 2013, kdy se Švecův zdravotní stav zhoršil, se u něj střídaly lepší chvíle s těmi horšími, kdy skutečně nebyl schopen rozpoznat důsledky svého jednání.

„Jeho závislost byla plně rozvinutá, přinášela úrazy, pády i epileptické záchvaty se svými následky,“ uvedl Matanelli s tím, že zdravotnická dokumentace neumožňuje říct víc.



Světlo do věci nevnesli ani svědci. Někteří soudí, že Švec už v roce 2013 zcela propadl alkoholu a nebyl schopen fungovat, jiní tvrdí opak.

Zdeněk Švec zemřel na konci roku 2013. Do dědického řízení vstoupil Severa 30. ledna 2014 se směnkami, které mu měl zesnulý podnikatel údajně podepsat.



Směnky byly datované od roku 2010 do roku 2012 s tím, že všechny mají být proplaceny během roku 2013. Dědicové o jejich existenci neměli tušení. Od té doby se rozjela celá řada soudních sporů.

Písmoznalec: Podpisy jsou na 99 procent pravé

Soudní znalec Jan Zimmer věnující se identifikaci osob podle ručního písma, před soudem uvedl, že všechny podpisy na směnkách jsou na 99 procent pravé.



Během zkoumání měl podle svých slov k dispozici 160 podpisů Zdeňka Švece od roku 2005 do roku 2013. Zvlášť ke konci jeho života podle něj docházelo k degradaci podpisů. Nicméně to nebyl případ směnek.



„Sporné podpisy jsou velmi kvalitní, provedené rychlým tempem,“ řekl Zimmer.

Jeho druhé zásadní tvrzení ale zpochybňuje datování tří směnek podepsaných údajně v odstupu několika měsíců. Ve skutečnosti se u všech podle něj projevují stejné kličkové obraty a totožný vlasový oblouk.



„Tři podpisy jsou podobné, vznikly podle mne v jedné situaci. Musela by to být náhoda. Jsem přesvědčen, že není,“ řekl Zimmer.

Zpochybňuje to verzi Severy, podle kterého byly směnky podepsány Švecem pár dnů či týdnů po datu, které na ně napsal. Nicméně důležitější by bylo zjištění, kdy přesně byly směnky podepsány, to však znalec říct nedokázal.

Komplikované vyšetřování okolnosti podpisu čtyř směnek se vleklo řadu let. Policie věc v roce 2017 odložila, po stížnosti vdovy po zesnulém podnikateli se do případu vložilo státní zastupitelství, které ho nařídilo došetřit.

Podle Severovy verze se jeho přítel a soused dostal po roce 2000 do finančních problémů a splácení půjček řešil tím, že si bral nové. Severa mu podle svých slov až do roku 2009 půjčoval. Celkem 25 směnek pak podle Severovy verze oba muži v letech 2010 až 2012 přeměnili na směnky čtyři.



Bývalá společnost Zdeňka Švece Alteron žádá po expolitikovi bezmála 16 milionů korun. Na základě jedné směnky totiž získala Severova tchyně nebytové prostory na Vinohradech, kterých si firma nyní cení na 13 milionů. Další necelé tři miliony pak představuje ušlé nájemné.