Policie obvinila exposlance Severu z podvodu se směnkami mrtvého kamaráda

Třiapadesátiletý Pavel Severa ještě nedávno patřil mezi nejvlivnější a nejvíce viditelné politiky v Pardubickém kraji. Dlouholetý poslanec to dopracoval až na místopředsedu KDU-ČSL a náměstka ministra obrany. Do nedávna pracoval rodák z Litomyšle také jako generální sekretář TOP 09.



Obviněn je kvůli směnkám za deset milionů korun, které mu údajně před svou smrtí podepsal podnikatel a kamarád z Litomyšle Zdeněk Švec. Podle krajského státního zastupitelství je ale Severa získal podvodně.

„Měl vylákat podpis několika směnek v nominální hodnotě téměř deset milionů korun s vědomím toho, že směnky nezajišťují žádné reálné finanční závazky,“ řekl mluvčí krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Pavel Bužga pro Českou televizi, která na vývoj v případu upozornila jako první.

Severovi nyní hrozí pět až deset let vězení. Podle ČT jde v případu o čtyři směnky, jejichž uznání a proplacení se Severa domáhá. Mají dokládat, že ještě jako vlivný politik a poslanec podnikateli Švecovi půjčil peníze.

Podle policie ale v Severově verzi existuje řada nejasností, rozporů a také přímých i nepřímých důkazů svědčících o tom, že se dopustil podvodného jednání.

Manžel směnky prokazatelně nemohl podepsat, říká vdova

To ostatně v reportáži ČT tvrdí i vdova po podnikateli Dagmar Švecová. „Data na směnkách jsou ze dnů, kdy je manžel prokazatelně nemohl podepsat. Jedna je třeba z doby, kdy jsme byli v Dominikánské republice,“ uvedla vdova.

Severa se nyní k případu nechce pro média vyjadřovat. V minulosti to však udělal a jeho slova do případu mnoho odpovědí nepřinesla.

„Peníze jsem mu půjčoval ze zdrojů, které jsem měl k dispozici,“ uvedl například bývalý poslanec, který v době údajné půjčky sám dlužil tři miliony korun.

To dokazuje majetkové přiznání, které jako politik musel odevzdat. „Zdá se to totálně podezřelé, nicméně vás musím odkázat na to, že celé je to předmětem vyšetřování ze strany policie,“ doplnil Severa v reportáži.

Severa později směnky převedl na svou tchyni a manželku. Ovšem ani jejich výpověď do policejního protokolu kriminalistům příliš nepomohla. „Vypovídat nebudu, a to z toho důvodu, že bych svou výpovědí mohla způsobit trestní stíhání osobě sobě blízké, konkrétně mému manželovi,“ řekla Lenka Severová.

Policie případ vyšetřovala už dříve, v červnu 2017 ho ale odložila. Na tento postup si stěžovala vdova po zesnulém podnikateli. Severa je podezřelý z toho, že Švece, který byl těžce závislý na alkoholu, zmanipuloval. Policie navíc na účtech nedohledala důkaz o údajných převodech. Kvůli kauze se směnkami v prosinci 2017 odvolala TOP 09 Severu z pozice generálního sekretáře strany.