„Otřesné, ubohost, jako spořič ve Windows.“ Laserová show sklidila kritiku

Měl to být vrchol a velké finále. Místo toho ale přišly rozpaky, trapnost a pak nadávky.

Konec městských slavností se v Pardubicích určitě nepovedl. Zatímco v minulých letech davy lidí tleskaly obřímu ohňostroji na břehu Labe, letos diváci jen nevěřícně koukali na laserovou show a videomapping na Domě hudby.

Kritika, která se začala v sobotu večer valit na adresu radních, předčila běžné rámce. Lidem vadilo samotné provedení a pak také to, že na první představení svítily pouliční lampy, takže nebylo pořádně vidět.

„Tak to, co mělo být laser show, bylo otřesné. Nevím, zda někdo z vedení města měl možnost vidět náhled show a jak to mohl schválit. Myslím, ze kolem mě stálo dost lidí, kteří to po skončení komentovali stejně,“ napsala na Facebook města třeba Lenka Jandíková.

Celkem na příspěvek, kterému zástupci radnice dali titulek „Pardubáci, co říkáte na novinku?“ reagovalo v komentářích na poměry stránky nevídaných 288 lidí. A z toho naprostá většina lidí nadávala a kritizovala. „Už jsem takových akci viděl více v různých městech ale tohle byla totální ubohost,“ napsal třeba Michal Karbus.

„Něco podobného jsem viděl naposledy v 90. letech jako spořič ve Windows 95,“ popsal program, který se skládal z promítání geometrických obrazců, ale také tváří historických osobností města, Jiří Doucha.

Ohňostroj zmizel hlavně kvůli smogu a hluku

„Je nutno přiznat, že výsledná světelná projekce zcela jistě nebyla plnohodnotnou náhradou ohňostrojové show. Technickým službám se navíc bohužel nepodařilo na první projekci v 19:30 hodin vypnout veřejné osvětlení, což výsledný efekt negativně ovlivnilo. Při projekci ve 20 hodin již osvětlení bylo vypnuto a výsledný efekt byl o mnoho lepší,“ uvedl vedoucí kanceláře primátora města Radim Jelínek.

Dlouhé roky v sobotu večer před Velkou pardubickou pravidelně bavily obří ohňostroje nedaleko mostu Pavla Wonky. Scházely se na něm tisíce rodin s dětmi a povětšinou odcházely spokojeny. Akce se nekonaly jen během covidových omezení. Přidanou hodnotou ohňostroje byl lampionový průvod, který šel z Pernštýnského náměstí až k řece.

„To mne letos zklamalo nejvíce, že vlastně průvod nebyl. Byl to jen kousek cesty a ještě v hrozné tlačenici,“ řekla Jana Barnasová, která byla na akci loni i v sobotu.

Letos však radní rozhodli, že tradice skončí, a to hlavně kvůli ekologii a rámusu. Debatu rozvířil už v lednu primátor Jan Nadrchal z ANO v reakci na divoké silvestrovské oslavy v ulicích města.

„Myslím si, že je na pořadu dne si říct, jestli město má pořádat městský ohňostroj. Dnes existují možnosti jiné, různý videomapping nebo laserová show. Tím by se klasický ohňostroj mohl dát nahradit. Z mého pohledu by to mohlo být motivací, aby obyvatelé zábavní pyrotechniku nevyužívali. Když půjdeme příkladem, tak bychom postupně mohli přesvědčit další, že petardy nejsou dobře,“ řekl Nadrchal.

Nyní je však evidentní, že město, které mělo pořádání světelné show ve své režii (zbytek městských slavností organizuje firma Máša Agency), musí pro příští rok přijít s něčím lepším. „Město vnímá negativní reakce na sociálních sítích, protože názor občanů je velmi důležitý a tyto názory bude silně vnímat při přípravě příštího ročníku městských slavností,“ uvedl Jelínek, podle kterého zhotovitel show předem upozorňoval, že projekce na Domu hudby nemusí být optimální. Nicméně takové fiasko nečekal nikdo.

„Vizualizace, které zhotovitel poslal, vypadaly velmi dobře. Zhotovitel ale upozorňoval, že se vizualizace oproti reálné projekci může lišit, a to i na základě povětrnostních podmínek,“ řekl Jelínek.