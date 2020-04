Rum je základ, říká Pavlína ze soutěže Peče celá země

„Nic se neděje náhodou,“ říká Pavlína Johnová. Po vzoru věty, kterou se celoživotně řídí, se přihlásila do soutěže Peče celá země, kterou uvedla Česká televize.

„Zrovna jsem vařila, slyšela upoutávku a prostě jsem věděla, že to musím udělat. Byl to takový zvláštní jistý pocit, že jsem se zkrátka přihlásila. Jasno jsem měla hned i v tom, co upeču na casting,“ říká Pavlína Johnová.

Celou soutěž bere jako dar. „Poznala jsem spoustu skvělých lidí a to vlastně bylo asi to nejvíc. A taky jsem si uvědomila, že bych měla dělat to, co mě nejvíc baví a naplňuje. Takže jsem změnila zaměstnání, pracuji v pekárně, která mi časově umožňuje péct si více doma pro své blízké a známé,“ říká Johnová.

Kdo by si myslel, že si oceněná pekařka přivezla z natáčení hlavně kulinářské fígle, ten se plete. Pravda, po soutěži začala daleko víc pracovat s karamelem.

„Do té doby jsem ho moc neznala, ale je úžasný, a to jak sladký, tak slaný i jako ozdoba. Výborně se s ním dochucují dobroty s mandlemi a různými ořechy, ale i s ovocem,“ pochvaluje si zpestření svého pečení Johnová.

Odpalované knedlíky 500 ml mléka, sůl, lžíce cukru, 100 g másla, 300 g dětské krupičky, 300 g hrubé mouky, 2-3 vejce, meruňky Do kastrolu nalijeme mléko, přidáme sůl a cukr, zahřejeme, přidáme máslo a po rozpuštění krupičku. Odpalujeme tak dlouho, až se těsto nelepí na stěny hrnce. Necháme vychladnout. Poté na vále k těstu přidáme vajíčka a přisypeme hrubou mouku. Vyválíme plát, nakrájíme čtverce, plníme meruňkou a dáme vařit do vroucí osolené vody. Hotové knedlíky polijeme máslem, dozdobíme mandlemi, meruňkovým rozvarem, moučkovým cukrem a šlehačkou. Rozvar: Meruňky nakrájíme na kostičky, přidáme cukr a šťávu z citronu a dusíme doměkka. Zkaramelizované mandle: Na pánev si dáme 100 g cukru krupice a trochu vody. Necháme rozpustit a přisypeme plátky mandlí, necháme chvíli karamelizovat, ale nesmí zhnědnout, občas promícháme. Směs vyschne a je křupavá.

To nejdůležitější, co si ze soutěže odnesla, je, že se naučila pracovat s časem. Tomu ostatně hlavně pomohl obrovský časový stres, kterému byli amatérští pekaři během jednotlivých výzev vystavováni.

„Zjistila jsem, že pořádně přečtený recept je základ,“ říká pekařka. Soutěž Peče celé Česko jí bude připomínat dárek, který dostala od vítězky Petry Burianové. Ta jí osobně dovezla kus ze své výhry - robota.

„Podělila se se mnou o svou výhru a udělala mi obrovskou radost. Moc jí tímto děkuji a netuším, jak jí to oplatím,“ říká Johnová.

Během společně strávených týdnů se tým pekařů stmelil a i z televizní obrazovky bylo znát, že tato reality show neusiluje o to, aby amatérské kuchaře pokořila.

„Vůbec jsem si nepřipadala jako v soutěži. Ano, byla tam porota, ale jejich výtky jsem brala spíše jako vzácné rady. Jsem amatér, a tak jsem si velice vážila každé jejich pochvaly, ale více mě hřálo, když se na moje výrobky vrhl štáb, když zhasly kamery,“ vzpomíná pekařka.



Rum je základ, říká pekařka

Konkurenci a přehnanou soutěživost necítila u žádného z kolegů. Všichni brali podle ní soutěž jako výzvu. „Jeden stejný recept pro všechny, a ve výsledku jiná dobrota. To byla úžasná podívaná. Prostě co osobnost, to její rukopis. Moje výrobky měly jen o trochu víc rumovou vůni a chuť,“ nezapře svou slabost pro rum.



Kokosové řezy Korpus: 7 bílků, 300 g moučkového cukru, 200 g kokosu, 5 lžic hladké mouky, špetka soli

Nugátový krém: 120 g cukru krupice, 3 celá vejce, 30 g kakaa, 250 g másla Čokoládová poleva se smetanou: 200 g čokolády, 200 g smetany ke šlehání Ušleháme sníh se špetkou soli, potom přidáme cukr a po chvilce kokos a nakonec po lžicích zlehka vmícháme mouku. Na plech dáme pečicí papír a těsto rovnoměrně rozetřeme. Dáme péct do trouby na 170 °C na pár minut. Pak si uděláme krém, a to tak, že nad párou vyšleháme cukr, vejce a kakao do hustší kaše. Necháme vychladnout a vyšleháme společně s máslem do krému. Natřeme na vychladlou placku. Polijeme polevou. Tu vytvoříme ohřátím šlehačky, k níž nalijeme rozpuštěnou čokoládu.

Při pečení na něj pekařka nedá dopustit. „Ti, kteří pečou, vědí, že rum tam prostě musí být,“ je přesvědčená.

Jenže rum jí nebyl platný v díle, kde byla kousek od vyřazení. Při pečení kremrolí se jí nepovedlo listové těsto a i přes televizní obrazovku byl patrný zmar a zoufalství.

„Něco se ve mně ale vzepřelo, že to prostě musím nějak zvládnout. Oběhla jsem kolegy, vyprosila mouku a udělala tak rychlé listové těsto jako asi v životě nikdo,“ vzpomíná na vypjatý díl soutěže.

Bojovným výkonem si zasloužila uznání poroty. Jenže když se nedaří, tak se nedaří. Do dortu s mirror glaze polevou dala pro jistotu o trochu více želatiny, a tím z něj udělala „nesmrtelný dort“.

„Čekala jsem, že tím pro mě vše končí. Jenže při vyhlašování bohužel padlo jméno Danielky. Doteď to ve mně dřímá jako nespravedlivé rozhodnutí,“ říká Johnová.



Naopak nejraději vzpomíná na kolo, kde se pekl slaný koš a buchty. S kynutým těstem ráda pracuje a porota ji tehdy za její výkon ohodnotila Pekařkou týdne.

Kromě často přísných časových limitů na přípravu, nepovedeného těsta, horka, které bývá velkým nepřítelem pečení, se museli soutěžící vyrovnávat i se světly kamer a kilometry kabelů, které se jim občas pletly pod nohama.

„Mě nejvíc bavilo, jak si kluci ze štábu nosili v kapse u kalhot lžičky a my jsme jim tajně dávali ochutnávat,“ vzpomíná s úsměvem pekařka.



Konečný výsledek v podobě natáčení si pak vychutnala doma v malé vesnici Dědek na Pardubicku. „Rodina byla na posledním dílu natáčení se mnou, všichni jsme podepsali mlčenlivost. Sousedům asi bylo divné, že vůbec nejsem doma, ale po jednotlivých dílech mi přicházelo hodně milých textovek,“ říká Johnová.