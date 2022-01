Po opravě nadjezdu v Pardubicích začnou práce na Wonkově mostě

Dopravně velmi vytížený Wonkův most v centru Pardubic patrně už letos čekají další velké opravy. Silničáři je připravují od roku 2017. Podle odhadů by mohly začít v polovině roku. Práce by se měly provádět při částečném zachování provozu.