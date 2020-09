Pomozte nám otestovat parkování, vyzývá pardubická radnice dobrovolníky

11:12

Nezvyklou výzvu poslali do světa pardubičtí politici. Hledají totiž dobrovolníky, kteří jim pomohou otestovat tzv. chytré parkování. Právě to by radní ve městě chtěli co nejdříve spustit.