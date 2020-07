Placené parkování v Pardubicích se brzy rozšíří do dalších čtvrtí

Radní Pardubic už dlouho naznačují, že parkovací karty nebudou v budoucnu jen záležitostí centra města. Nyní se pouští do akce. Řidiče i z okrajových částí Pardubic čeká registrace vozidel a většinou zřejmě i platba.

„Bohužel nikdo nevymyslel lepší regulaci dopravy v klidu než přes peníze. V minulosti jsme chtěli stavět na Dubině parkovací domy, ale bohužel jsme za to dostali vynadáno a nic se nestalo. Nyní už k něčemu musíme sáhnout,“ uvedl starosta třetího městského obvodu a radní Vítězslav Štěpánek z ODS.

Do jeho městské části spadá i sídliště Dubina a právě na něm je s parkováním dlouhodobý problém. Paneláky se stavěly v 80. letech a tehdy nikdo nepočítal s tím, že v rodině budou klidně i tři vozy najednou. Parkovišť je tak zoufale málo.

„Například na sídlišti Dubina v noci stojí o deset až 20 procent více aut, než je kapacita parkovišť. Realita je neúnosná,“ uvedl pro ČTK náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

V centru vyjde parkování na 50 Kč za hodinu

Ten se do reformy parkování pustil poměrně zhurta na jaře 2019. Ceny parkovného se po mnoha letech výrazně změnily. Zvýšily se za první hodinu, někde i za každou další hodinu, a to dost progresivně.

V užším centru vyjde parkování až na 50 korun za hodinu. „Současný systém parkování se celkově osvědčil. Lokálně by se mohly udělat jen dílčí úpravy,“ hodnotí více než rok nového systému náměstek.

Magistrát ostatně také už na několika místech měnil cenu parkovného, protože po zdražení byla místa prázdná. To kritizuje třeba lídr opozičních Pardubáků František Brendl. „Mám pocit, že tady pan náměstek použil metodu pokusu a omylu. A přitom těch omylů nebylo vůbec málo. Chtělo to o celé věci více diskutovat,“ uvedl Brendl.

Město během změn zřídilo záchytné parkoviště v bývalých Masarykových kasárnách, kde stojí celodenní stání pět korun. Magistrát rovněž zpřísnil podmínky pro parkovací karty rezidentům, musejí mít v placených zónách trvalé bydliště. Roční poplatek 1 200 korun zůstal stejný.

Zatím jsou zpoplatněny tři zóny v širším centru města a je otázka, kolik jich přibude a kdy. Politici zatím přesný plán neodhalili. „Neznamená to, že obyvatelé města budou všude platit parkovací poplatek. Výnos z parkování není primární hledisko,“ řekl Petr Kvaš.

„Chceme zajistit, aby pro každého bydlícího či pracujícího bylo místo. Cílem není zabránit parkování, ale poskytovat jej spravedlivě,“ dodal s tím, že podle něj by se například na sídlištích museli lidé s trvalým pobytem registrovat do systému. Za první auto na byt by se platil asi jen registrační poplatek. „Bude nutné přesvědčit obyvatele města, že systém je potřebný,“ doplnil.

Za každé další auto řidiči zaplatí víc

To radní Štěpánek naznačuje možný scénář o něco podrobněji. Podle něj parkování prvního auta v rodině rozpočet lidí příliš nezatíží. U těch dalších už to ale bude jiné. „Umím si představit, že za první vůz se zaplatí registrační poplatek 500 či tisíc korun a bude platit klidně na pět let. U dalších vozidel však musí být cena vyšší. Lidé z obvodu si mně třeba často stěžují, že jim před domy parkují dodávky či malé náklaďáky. To není v pořádku,“ uvedl starosta.

Další problém pak vidí i ve vilových čtvrtích. I u rodinných domků se totiž parkuje nadivoko a v rozporu se zákony. „Třeba na Slovanech je málokde dodržená předepsaná minimální šířka vozovky. Parkující auta ji snižují pod stanovené limity.

To se bude muset řešit zálivy či jednosměrkami, chceme se lidí zeptat na jejich názor,“ dodal Štěpánek s tím, že obvod chce dohlédnout i na to, aby při plánované přestavbě kasáren na Hůrkách zbylo místo pro parkovací dům. „Ten by měl ale sloužit jako záchytné parkoviště.“

Karty však nebudou lidé potřebovat jen na Dubině. Dá se počítat s tím, že stejný osud brzy potká i řidiče z Polabin, Dukly a dalších čtvrtí. „Myslím, že to tak jednou dopadne. Uvidíme, jak to bude vypadat, až si lidé na nový systém parkování zvyknou, ale výhledově s kartami na Dukle a Višňovce počítáme,“ řekl starosta Dukly a radní města Jiří Rejda z hnutí ANO.