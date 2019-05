V Pardubicích definitivně podražilo parkování. Platit se bude i před hokejem

Politici z radnice ovšem chystají už další útoky na peněženky motoristů. Bude se totiž platit i na Sukově třídě a Hradecké ulici, kde se parkuje před hokejem nebo před koncerty.

Zhruba měsíc a půl trvalo, než se pardubickým radním podařilo spustit všechny změny v systému parkování. Lidé si na ně tak ještě ani nezvykli a už jsou v plánu další. Politici totiž zvažují, že za parkování u zimního stadionu v době velkých akcí, jako jsou koncerty nebo hokej, budou řidiči platit.

„Nyní motoristé mohou odstavit auta na Sukově třídě a v Hradecké ulici zdarma. Není přitom možné, aby se kolem arény v době sportovních a kulturních akcí parkovalo bezplatně. Máme vymyšlené dopravní opatření, nejspíš zjednosměrníme Hradeckou ulici. Jako na všech podobných akcích se o parkování aut postará 20 až 25 pořadatelů,“ řekl náměstek pardubického primátora Petr Kvaš s tím, že město zavádí v centru změny parkování postupně.

„Od pondělí už všude platí nový ceník za parkovné,“ doplnil politik zvolený za ODS.

A zatím se zdá, že radní nebudou vůbec liknaví a že si lidé za parkování u arény zaplatí už relativně brzy. „Opatření by mohlo začít platit už letos, kdy konkrétně ho město zavede a jak přesně bude vypadat, je otázkou jednání,“ dodal Kvaš.

Město zdražuje parkování po 25 letech

Radnice postupně proměňuje parkovací systém ve městě, od pondělí je dražší parkování, o deset korun víc za hodinu zaplatí řidič u každého z 85 parkovacích automatů. Za každou další hodinu řidiči zaplatí 40 korun, výjimečně i 50 korun. Město parkování zdražuje po 25 letech.

„Obecně se nikomu nechce platit za parkování. Čekal jsem negativní odezvu, když ale nepočítám reakce na sociálních sítích, která se nemohou brát moc vážně, skutečných negativních reakcí moc nebylo,“ řekl Kvaš.

Politici zdražením, chtějí docílit toho, aby méně lidé jezdilo autem přímo do centra. A podle včerejší situace se zdálo, že plán vychází. Například u kotviště parníku Arnošt bylo dopoledne nezvykle mnoho volných míst, podobné to bylo i naproti restauraci Sv. Patrick na Karlovině.

Ovšem naopak v místech za železničním koridorem, tedy tam, kde se už neplatí, stála auta všude. Třeba na celkem utajeném parkovišti mezi stadionem Pod Vinicí a Anenským podjezdem nebylo včera v poledne ani jedno volné místo.

Město změnilo i podmínky pro rezidenty, parkovací kartu dostanou za 1200 korun pouze tehdy, pokud mají v centru trvalé bydliště. Loni ještě stačila nájemní smlouva, radnice tak vydala 4100 karet, v současnosti je držitelem rezidenční parkovací karty 3260 lidí. Dopravní podnik, který je vydává, odhaduje, že se číslo zastaví na 3500. V centru je přitom 3688 parkovacích míst.

Opatření má zajistit parkovací stání lidem, kteří tam bydlí, zároveň by měla zbýt místa pro návštěvníky centra. Zdražení by mělo řidiče odradit od dlouhodobého stání. Město zároveň zřídilo odstavné parkoviště v bývalých Masarykových kasárnách. Celodenní stání tam je za pět korun, do jiných částí města se lidé mohou dopravit MHD. Ovšem zatím spíše zeje prázdnotou. „Změny v chování řidičů se projeví v měsících, hned to nebude,“ řekl Kvaš.