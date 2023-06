Most u Pardubic se po centimetrech sune nad Labe, kolos váží 1 350 tun

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nový ocelový most kompletujeme na pravém břehu a nyní vysouváme více než 110 metrů dlouhou konstrukci do poloviny šířky řeky. Tím si uvolníme místo pro montáž zbývajícího dílu a v srpnu celý most posuneme do definitivní polohy,“ řekl projektový manažer společnosti Skanska Jan Mitlöhner.

Most se posouvá pomocí hydraulických pístů, které jsou umístěny v zadní části ocelové konstrukce. Mostní konstrukce se sune v různých délkových taktech, nyní v rozmezí 40–80 centimetrů. Při posunu se kontroluje směrové vedení, tedy jestli lidově řečeno most někde neutíká. Za neustálého sledování se nyní vysouvá o jednu čtvrtinu pole. „Budeme končit na původním pilíři, který zatím stojí v Labi,“ řekl mostní technolog společnosti Skanska Michal Hrutkai. Tento pilíř však stavebníci zboří, aby byla zajištěna lepší splavnost.

„Rychlost je v centimetrech za minutu, není to nic bleskového. Abyste posun viděli, musíte se zadívat na pevný bod. Vyloženě kolem sebe posun prakticky nezaregistrujete,“ řekl Hrutkai s tím, že usazení zabere jeden až dva dny.

Most je ocelový a měří 140 metrů. Jeho hlavní nosní konstrukce se skládá ze tří polí, ta krajní jsou klasickými nosníky, střední je obloukové. Na konci roku na tuto mostní novinku vyjedou vlaky.

Vlaky v úseku zrychlí

Most nebude zdaleka tak hlučný jako jeho předchůdce. Bude mít štěrkové lože, takže hlučnost bude výrazně nižší. Bude dvoukolejný, takže se přes něj dostane více vlaků a tedy i cestujících.

Až bude v celém úseku zavedený zabezpečovací systém ETCS, tedy zřejmě na konci roku 2025, vlaky tudy budou jezdit 160kilometrovou rychlostí. Nyní se zde jezdí 120kilometrovou rychlostí.

Modernizace železničního úseku z Rosic nad Labem do Stéblové je součástí trati z Pardubic do Hradce Králové. Správa železnic již má hotovou část ze Stéblové do Opatovic nad Labem.

„Zde dochází ke kompletnímu zdvoukolejnění tratě a zvýšení traťové rychlosti. Stavba bude ukončená koncem roku,“ řekl náměstek ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb.

Celkově bude stavba mezi Pardubicemi, Rosicemi nad Labem a Stéblovou hotová na konci tohoto roku a vyjde na 2,7 miliardy korun. Úpravami prochází také nová zastávka Stéblová obec, práce na trakčním vedení a zastřešení nástupišť či zabezpečovacím zařízení probíhá v Rosicích.

Správa železnic musí přistoupit ještě jednou k velké výluce na této trati. „Od sedmého října do devatenáctého prosince musíme zastavit provoz na trati mezi Rosicemi nad Labem a hlavním pardubickým nádražím a zároveň mezi Rosicemi a Chrudimí. Během ní se převede provoz z provizorního mostu na most nový. Upravíme stanici v Rosicích, aby napojila nové koleje a nástupiště na nový most. To samé v Pardubicích na hlavním nádraží,“ řekl Mitlöhner.