Stavbaři posunou starý železniční most přes Labe. Mají na to sedm měsíců

Starý železniční most přes Labe v Pardubicích nahradí při budování dvoukolejky do Stéblové nový se dvěma kolejemi. Jenže předcházet tomu bude poměrně složitá operace.

„Most přes Labe je výjimečná stavba, která se nedělá každý den,“ řekl projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner.

Stavba za 2,7 miliardy korun zcela změní nejen nádraží v Rosicích nad Labem, ale díky druhé koleji zrychlí cestování mezi Pardubicemi a Hradcem a lidem ve Stéblové zajistí novou zastávku tak, aby nemuseli chodit na vlak přes les. Zatímco velká část prací bude z pohledu stavbařů standardní, nový most přes Labe mezi takové nepatří.

Nejdříve totiž most přisunou do strany k silničnímu mostu, kde poslouží jako provizorní přemostění řeky do doby, než vybudují most nový.

„Ve výluce, která začne 31. května, se začnou provádět práce související s posunem starého mostu, dobudují se pilíře tak, aby se most mohl vysunout do strany, do nové polohy. Poté co se původní místo uvolní, pak se vybourají pilíře a začneme stavět pilíře a opěry nového mostu,“ popsal Mitlöhner.

Podle původního a stále platného plánu má být provizorní most spuštěn do konce letošního roku. Vinou komplikací se stavebním povolením ale práce nezačaly letos v březnu, ale až v květnu. Na vybudování provizoria tak má sdružení firem Skanska a Elektrizace železnic méně času.



„Zasahujeme do řeky, je riziko, že se tam něco zpozdí. Ale všichni vymýšlejí, jak to stihnout,“ řekl Mitlöhner.

Špunt východočeské dopravy

Most s jednou kolejí byl právem označován za špunt východočeské dopravy, brzdil totiž cestování nejenom mezi Pardubicemi a Hradcem ale i mezi Pardubicemi a Chrudimí. Jeho nástupce budou stavbaři montovat na břehu a v roce 2023 jej začnou postupně vysouvat nad řeku. Nejpozději koncem roku 2023 by měl být v provozu. Oblouková konstrukce umožní, aby měl most jen dva pilíře, původní střední zmizí a nebude už komplikovat průjezd lodí.

„Stavební práce si samozřejmě vyžádají i omezení provozu železniční dopravy. Poslední květnový den začne nepřetržitá výluka v úsecích Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. a Pardubice-Rosice n. L. – Medlešice. Vlaky zde nahradí autobusy,“ říká ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

Po rekonstrukci 7,5 kilometru dlouhého úseku budou moci vlaky jezdit mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem rychlostí až 100 km/h, mezi Rosicemi a Stéblovou až 160 km/h. Kvůli tomu bude nutné napřímit dva oblouky mezi Rosicemi nad Labem a Stéblovou. Zastávka Pardubice Semtín získá dvě nová vnější nástupiště a přístřešek, přechod nahradí podchod. Na nové zastávce Stéblová obec budou zřízena nástupiště, která budou přístupná od železničního přejezdu. Během stavebního řízení měla výhrady k projektu Správy železnic obec Stéblová.

Ta si nakonec vymohla, že mezi tratí a domy vyroste skoro tři sta metrů dlouhý betonový plot jako ochrana před hlukem. Ve stanici PardubiceRosice nad Labem vzniknou nová nástupiště – přístup k nim bude novým podchodem napojeným na stávající podchod pod silnicí na Pardubice.

Po dokončení dvoukolejky vznikne souvislý dvoukolejný úsek mezi Pardubicemi a Opatovicemi nad Labem. Poslední sedmikilometrový úsek Opatovice – Hradec není stále připraven. Výhrady vůči plánu má spolek Kaštanka, dohoda zatím není na obzoru.

„Hledáme řešení, naše argumenty jsou stále více vstřícné, včetně výsadby stromů,“ uvedl nedávno generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jestliže před pěti lety jeho předchůdce předpokládal, že se stavět začne v roce 2019, Svoboda nyní opatrně mluví o tom, že by se cestující mohli dočkat „v tomto desetiletí“.