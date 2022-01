Železniční most přes Labe už dvě koleje měl, letos postaví jeho nástupce

Jednokolejnému železničnímu mostu přes Labe zbývá zhruba poslední rok života. Jeho obloukového nástupce stavbaři letos začnou montovat na břehu řeky a příští rok jej po výstavbě nových pilířů postupně vysunou nad řeku.

Most se dvěma kolejemi však nebude nad řekou poprvé. Pro někoho možná bude překvapením, že dva ocelové mosty tvořené příhradovými nosníky pro pardubickou a brodskou dráhu se na stejném místě nacházely téměř 100 let.

Historie značně vytíženého železničního spojení mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem je však zamotanější. První železniční most přes Labe, který byl ještě ze dřeva, začal sloužit 15. dubna 1857 u příležitosti zprovoznění dráhy z Pardubic do Liberce.

Most však nebyl v místech toho dnešního, ale zhruba 200 metrů níže po proudu, neboť koleje vedly velkým obloukem přes tehdy ještě velmi malou osadu Rosice. A to až do roku 1871, kdy bylo na trati Rakouské severozápadní dráhy od Německého Brodu postaveno nové nádraží v Rosicích.

„Při této příležitosti v délce asi tří kilometrů byla přeložena asi o 500 metrů východněji trať včetně stavby nových mostů přes Labe,“ uvádějí v publikaci Pardubická nádraží a zastávky Martin Navrátil a Oldřich Čížek z rosického železničního muzea.

Po dvou kolejích se jezdilo až do 60. let

Původní dřevěné přemostění zmizelo a mohutné ocelové příhradové konstrukce s dolní mostovkou se dvěma kolejemi se nad Labem klenuly až do první poloviny 60. let 20. století.

„Mosty byly po 90 letech v dost špatném technickém stavu, tak je v letech 1960 až 1965 nahradili novou mostní konstrukcí z Polska, která slouží dodnes. Protože se už v další pětiletce uvažovalo o stavbě Medlešické spojky, která by bezúvraťově napojila trať na Chrudim, nebyl důvod řešit přes Labe druhou kolej,“ vysvětluje Oldřich Čížek.

Nenápadné prvenství Dnešní nádraží Pardubice-Rosice nad Labem vzniklo roku 1871 jako přípojné k trati Rakouské severozápadní dráhy od Německého Brodu na dráhu Pardubice - Liberec. Ta byla při té příležitosti v délce asi tří kilometrů přeložena asi o 500 metrů východněji včetně stavby nových mostů přes Labe. Jak připomíná Jaroslav Přibyl v časopise Tulák po drahách, rosické nádraží má proto jedno nenápadné prvenství - je nejstarší na naši železniční síti postavené na přeložce. Kdo by chtěl dnes pátrat po stopě původní dráhy na Liberec, kromě vedení některých ulic v Rosicích nenajde nic. Snad jen s výjimkou domů č. p. 42 a 44 v ulici J. K. Tyla postavených na místě bývalých strážních domků SNDVB, stojí v publikaci Pardubické nádraží a zastávky.

Kdo mohl tušit, že vlaky mezi Chrudimí a Pardubicemi budou i po 60 letech dál zajíždět do Rosic?!

Správa železnic dodnes nemá jasno, zda se dlouholetý plán na stavbu nové železnice z Pardubic do Chrudimi někdy promění ve skutečnost. Proti zvažované Medlešické, resp. Ostřešanské spojce se ostře postavily samosprávy dotčených obcí.

Na neexistující spojku likvidace starých příhradových mostů v 60. letech neměla vliv. Ta v lecčems připomínala manévry z listopadu loňského roku, kdy mostaři pomocí hydraulických lisů posunuli svařovanou konstrukci o 18 metrů mimo historické podpěry, které jsou mimochodem z roku 1871. Kvůli splavnění Labe byly jen v 60. letech navýšeny o 2,5 metru.

„Rosické nádraží spolu s pardubickým nádražím a původním ocelovým mostem bylo v jedné rovině. Jak dokládají historické fotografie, příhradový most byl poměrně nízko nad hladinou vody. Proto po navýšení podpěr dnes vlaky z Pardubic do Rosic jedou do kopce na most a pak zase sjíždějí z kopce,“ uvedl jako zajímavost Oldřich Čížek.

Historické pilíře v rámci výstavby dvoukolejné tratě ještě letos zmizí. Nová oblouková konstrukce mostu totiž umožní, aby most měl jenom dvě opěry. Prostřední tak už nebude komplikovat průjezd lodí. Stavba za 2,7 miliardy korun zcela změní nejen průjezd přes Labe, nové bude nádraží v Rosicích, vznikne nová zastávka ve Stéblové a díky druhé koleji se zrychlí cestování mezi Pardubicemi a Hradcem.