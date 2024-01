Spor o dlažbu na pardubické třídě Míru se táhne devět let, ve hře je 14 milionů

Stav dlažby na třídě Míru v Pardubicích je špatný. Soudní spor města s firmou Syner, která ji v roce 2015 položila, by měl teoreticky přinést odpověď na otázku, kdo za to může. Soud si objednal posudky, které by to měly objasnit.