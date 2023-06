Pardubická třída Míru je opravená, radní teď řeší co dál s trolejbusy

Momentálně se řidičům v Pardubicích jezdí ještě o něco hůře než obvykle. Stavebních prací, uzavírek a omezení je hned celá řada. Jedno z nich však za pár dní skončí.

Radnice dokončila opravu úseku třídy Míru mezi Sladkovského ulicí a Masarykovým náměstím v centru města.

Rekonstrukce dlažby byla nakonec dokončena zhruba o čtyři týdny dříve, než se původně plánovalo, a doprava se do ulice vrátí v sobotu 1. července. „Jsme velmi rádi, že se celou rekonstrukci podařilo dokončit v časovém předstihu. Obyvatelům a návštěvníkům města tak bude třída Míru sloužit dříve,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy, majetku a investic Jan Hrabal z ANO.

Lidi možná irituje pohled na dokončenou silnici, která je stále za plotem a na kterou se nemůže. A to ani přesto, že stavba je už zkolaudovaná. Ale podle Hrabala to tak musí být.

„Chceme zajistit, aby nová podkladová vrstva z cementobetonového lože byla zcela vyzrálá předtím, než se na třídu Míru vrátí dřívější provoz,“ dodal Hrabal. Spoje linek MHD číslo 2, 13, 27 a noční linky č. 98 a 99 si tak na svůj návrat do původních tras budou muset ještě pár dní počkat.

Ovšem otázka je, jak dlouho budou trolejbusy po opravené dlažbě jezdit. Náměstek pro dopravu na jednání na zastupitelstvu před týdnem vypustil do éteru balonek, který má na sobě nápis „Stop trolejbusům na třídě Míru“ a ve veřejném prostoru nelítá zdaleka poprvé.

„Jako občan se kloním k variantě třídy Míru bez trolejbusů, ale jsem s to přijmout názor na základě poznatku, že by tam jezdit měly,“ uvedl Hrabal. „Osobně si myslím, že trolejbusy na třídu Míru nepatří,“ napsal ostatně také na Twitter.

Podmínka od Evropské unie vypršela

Dotační podmínky Evropské unie podmiňovaly provoz MHD na opravené ulici. Ovšem pětiletá udržitelnost projektu skončila, město tam již trolejbusy provozovat nemusí.

„Když někdo řekne, že tam jezdit nemáme, tak tam jezdit nebudeme. Třída Míru nemá pro nás z pohledu linek zásadní význam. Ale štve mne, že se někdo snaží vyvolat dojem, že za rozlámanou dlažbu mohou trolejbusy. To je nesmysl. Jezdí jich tam minimum, navíc velmi pomalu,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Ten podle svých slov bude provoz linek městské hromadné dopravy na hlavní ulici bránit. A zároveň dodává, že ani vymístění trolejbusů nebude znamenat odstranění nevzhledných sloupů trakčního vedení.

„Díky trolejím na třídě Míru napájíme naše tratě na náměstí Republiky a u Prokopova mostu. Bez nich to nejde, museli bychom je přeložit. Navíc pokud se stane nějaká nehoda na Sukově ulici, zastaví se nám bez třídy Míru trolejbusy v půlce města,“ uvedl Pelikán.

Zároveň však přiznává, že za pár let by se situace přece jen mohla změnit. Dopravní podnik totiž postupně nakupuje trolejbusy, které jsou schopny jezdit několik kilometrů bez napájení, a to díky bateriím. Ve středu dorazil do Pardubic desátý takový stroj a do roku 2025 by jich mělo být už 24. „Pak to bude něco jiného. Nehoda by šla objet díky bateriím. Pak ať ty sloupy tedy uřežou, aspoň dostanou pár set tisíc za měď,“ dodal Pelikán. Na debatu kolem dopravy na třídě Míru je prý připravený.

Právě skončená rekonstrukce jejího západního konce za sedm milionů korun zahrnovala rozebrání původní dlažby od Sladkovského ulice směrem k budově Magnum a výměnu ložné vrstvy, která drží dlažbu pohromadě. Drť vystřídala vysokopevnostní drenážní malta a dlažbu drží vysokopevnostní spárovací hmota.

„Dlaždice už neleží ve štěrku, ale jsou pevně spojeny s podkladní vrstvou, spáry nepropouští vodu a drží dlažbu přilepenou k sobě. To vše je po pěti metrech přerušeno dilatační spárou. Tato úprava zajistí, že se pod dlažbu nedostane voda a kola těžkých vozidel ji nepoškodí, neměla by se začít lámat a viklat, jak tomu bylo před opravou,“ řekla mluvčí města Kristýna Vlasáková.

Současně s otevřením úseku se do původního provozu vrátí i Pernerova ulice, která v době rekonstrukce fungovala jako obousměrná. „Zrušeny tak budou současné výhybny, místo kterých se navrátí parkovací místa,“ dodal Jan Hrabal.

Generální oprava třídy, která je zčásti pěší zónou, se uskutečnila za evropské dotace v letech 2013 a 2014. Stála necelých 100 milionů. Brzy se však zjistilo, že žulová dlažba se rychle špiní a nejde vyčistit. K tomu se kvádry začaly vlivem těžké dopravy vylamovat a ulamovat. Část ulice ze svého rozpočtu město opakovaně opravovalo.