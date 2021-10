Řidič autobusu nedobrzdil, náraz odhodil auto před ním do potoka

Řidič autobusu, který ráno vezl do školy dvacet dětí, nedobrzdil v Horních Ředicích na Pardubicku a narazil do osobního vozu, který před ním odbočoval. Náraz odhodil Škodu Octavii do potoka.