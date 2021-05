Kvůli zajíci skončil vůz ponořený v potoce, posádka vylezla střešním oknem

Ford Focus byl v potoce zvaném Mlýnský náhon zcela ponořený.



„Řidič i spolujezdec se z automobilu dostali svépomocí střešním oknem. Při příjezdu našich jednotek už byli mimo nebezpečí. Jeden z mužů se zranil, takže jsme mu poskytli prvotní péči a předali jsme jej zdravotnické službě,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Auto bylo nutné vyprostit. Na místo přijeli potápěči z požární stanice v Lipníku nad Bečvou, kteří vůz ve vodě zajistili lany.

„Při vytažení auta na příkrý břeh jsme spolupracovali s jednotkou drážních hasičů z Přerova. Ti zasahovali se speciální technikou, a to konkrétně s vyprošťovacím automobilem, který má vysoce výkonné navijáky. Vůz jsme z náhonu s jejich pomocí vyprostili a předali jsme jej majiteli,“ popsala zásah mluvčí hasičů.

Žádné kapaliny z vozidla neunikly. Při havárii kromě potápěčů a drážních hasičů zasahovali i profesionální hasiči ze stanice v Kojetíně.

Automobil na cestě z Chropyně na Kojetín řídil dvaadvacetiletý mladík.

„Při jízdě mu vběhl do cesty zajíc, mladík strhl řízení vpravo do příkopu, kde lehce narazil do sloupu elektrického vedení. Vozidlo dál pokračovalo v jízdě přes pole se vzrostlou vegetací až k toku zvanému Mlýnský náhon, kde havarovalo a celé se potopilo,“ popsala mluvčí policie Miluše Zajícová.



Řidiči i stejně starému spolujezdci se podařilo z potápějícího se auta vyplavat na břeh a spolujezdec pak přivolal pomoc.



Řidič má lehké zranění, alkohol vyloučila dechová zkouška. Škoda je vyčíslena na 21 tisíc korun, řidič dostal pokutu 2 tisíce korun.