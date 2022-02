Průtah Litomyšlí se kvůli demolici uzavře, nový nadchod bude s výtahem

Kdo se chce ještě projít po ošklivé betonové konstrukci nad průtahem Litomyšlí, má na to poslední tři dny.

V pátek se totiž cesta přes něj definitivně uzavře a překonání čtyřproudovky na tomto místě bude možné až v létě po novém moderním a zastřešeném nadchodu, který bude vybaven výtahem.

Před samotnou stavbou musejí dělníci starý nadchod zbořit, což provedou o prvním březnovém víkendu. Jan Hanzlík ze společnosti Chládek a Tintěra uvedl, že před demolicí je třeba pod nadchodem udělat ochranný násyp.

„Bude tam proto, aby vybouraný materiál nepadal přímo na vozovku. Na konci demolice musíme zase tento násyp odstranit,“ uvedl. Celá operace by podle něj měla trvat 30 hodin.

Silnice I/35 mezi světelnou křižovatkou a odbočkou kolem parkoviště pod základními školami bude kompletně uzavřena v pátek 4. března ve 22 hodin a znovu se otevře do devíti hodin ráno v neděli 6. března.

Hlavní tah na Moravu proto bude převeden na objízdné trasy. Jeden směr povede přes Smetanovo náměstí, druhý po ulici T. G. Masaryka kolem městského úřadu.

„Bude to horečná práce o víkendu a v noci, budou pracovat nepřetržitě,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Tím samozřejmě omezení na pětatřicítce neskončí, ale začnou. Stavaři budou moci až do konce letních prázdnin uzavřít během budování nadchodu dva jízdní pruhy, pravý ve směru od Vysokého Mýta a rovněž pravý ve směru od Svitav. Uzavřený bude jen jeden nebo oba dva - to podle toho, jak to budou práce vyžadovat.

Je skoro stoprocentní, že se Litomyšl kvůli tomu opět stane dopravním „špuntem“. Tím spíše, že nový úsek dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů sem bude letos patrně lákat více řidičů osobních i nákladních vozů.

Nadchod bude s výtahem

Po nadchodu nad silnicí I/35 denně projdou stovky lidí, mezi nimi například pacienti zdravotního střediska, školáci nebo ti, kteří míří na městský úřad.

Litomyšl je od počátku osmdesátých let rozdělena čtyřpruhovým průtahem na dvě samostatné a navzájem špatně dostupné části – na historické centrum a Masarykovu čtvrť z první republiky.

Dostat se bezpečně z jedné strany na druhou je možné pouze díky dvěma nadchodům a jednomu podchodu. A i když snad v roce 2027 povede kolem města dálnice, nadchod s výtahem u polikliniky podle starosty Daniela Brýdla bude potřebný i nadále.

„Výškový rozdíl tu bude vždy, vždy tu budou starší občané, kteří půjdou na polikliniku, potažmo na městský úřad a budou potřebovat překonat převýšení,“ uvedl Brýdl. Podle něj také provoz na stávajícím průtahu i po dokončení dálnice zůstane poměrně silný.

Bezbariérová stavba nad průtahem města, která usnadní cestu starším lidem, rodičům s kočárky či nemocným, má stát 45 milionů korun, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury dosáhne do výše 32 milionů.

Nadchod bude mít schody a výtah, počítá se i s vybudováním osvětlení a malé vyhlídky, odkud budou moci kolemjdoucí z výšky pozorovat historické jádro Litomyšle.

Výtah bude v provozu přes den, v noci budou muset lidé chodit po schodech. Podobu nové, subtilnější konstrukce schválili památkáři.

Nadchod u Smetanova domu je v lepším stavu, je bezbariérový, proto město s pomocí státu provede jeho rekonstrukci.