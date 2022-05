Stavbaři otočili i druhou polovinu dálničního mostu, došlo i na šampaňské

Dnes o půl jedné v noci panovala na staveništi dálnice D35 v Uhersku dobrá nálada. Stavbařům se přesně o půl jedné v noci podařilo úspěšně dokončit otáčecí manévr mostu, který ze šikma přechází šestici kolejí. A stejně jako před necelým měsícem, kdy otáčeli první část konstrukce, nevyužili k složitému manévru ani celou dobu výluky, která byla naplánovaná do 4.40 hodin.

„Až most otočíme, nahoru dáme lávku, po které budeme moct přejít z jednoho vahadla na druhé a bouchneme šampaňské,“ plánoval v pátek, kdy otáčení druhé poloviny mostu začalo, vedoucí stavby Vladimír Dubšík.

Obavu z výboje trakčního vedení nad železnicí dělníci mít nemuseli. Po celou dobu výstavby je trolej v prostoru mostu bez proudu.

Ředitelství silnic a dálnic považovalo právě tento manévr za nejsložitější během výstavby nového úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova u Vysokého Mýta, která by se měla řidičům otevřít 22. prosince letošního roku.

Druhý posouvací manévr po 27 metrů dlouhé železobetonové dráze se podařilo dokončit rychleji než minule. Při dubnové výluce stavbaři konstrukci během prvního dne posunuli o 18 metrů, následující den o 9 metrů. Tentokrát vahadlo vážící 4300 tun přemístili z pátku na sobotu o 21 metrů, na přelom soboty a neděle jim pak zbývalo 6 metrů.

„Kdo maže, ten jede,“ chválil ministr

„Byli jsme překvapeni, jak malou silou točíme. Hydraulický lis má možnost tlačit silou 200 tun, ale tlačíme jen 25 tunami,“ řekl Dubšík k posunu dočasné podpěry po teflonových deskách namazaných speciálním mazivem.

„Kdo maže, ten jede,“ vtipně okomentoval náročný manévr přímo na místě ministr dopravy Martin Kupka, který se přijel na otáčení mostu podívat. „Na stavbu se vracím po nějakém čase. Tohle je důležitá technologická část. Tímto způsobem otáčení se v České republice staví první dálniční most,“ dodal Martin Kupka k technologicky náročné akci, kterou odborníci připravovali dva roky.

Celá operace je takřka u konce, poslední výluka se chystá v noci z pondělí na úterý mezi 22.40 a 4.40, kdy stavbaři provedou dokončovací práce.

Stavbařům ještě zbývá mezi oběma vahadly dobetonovat mezeru širokou 1,8 metru. Pokud další práce půjdou bez problémů, do 10. července by měla být mostovka kompletně hotová.

Dálniční most u Uherska přechází šikmo nad železnicí. Dvě části mostu, které nazývají vahadla, postavili podél trati. Obě otočili nad trať a nyní je spojí. Most bude mít délku přes 170 metrů.

Obě vahadla se při manévru otáčela na pilíři s pomocí ocelové dočasné podpěry ve tvaru „V“, kterou posouval hydraulický válec v pevné železobetonové dráze o délce 27 metrů.

Běžnější technologií při budování větších mostů je jejich výsun. Výhodou nové metody mimo jiné je, že nevyžaduje dlouhodobou výluku. „Je to novinka, je to dané lokalitou, kde se nacházíme, a významem tratě, přes kterou most dálnice D35 vede,“ uvedl Radek Mátl.

Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. V říjnu minulého roku stavbaři při betonáži jednoho vahadla zjistili, že boční prefabrikované vzpěry části klesly minimálně o pět centimetrů. Správa železnic v úseku omezila provoz, což způsobilo velké zpoždění vlaků na hlavní koridorové trati.

Blíž k Mohelnici se bude stavět pomocí PPP

I když pokles způsobil komplikace, podle ministra Martina Kupky stavba dálnice z Časů do Ostrova probíhá podle plánu a nic by nemělo ohrozit termín dokončení, který je naplánován na 22. prosince. „Míříme k tomu, aby před koncem letošního roku tady mohla jezdit auta a celý další důležitý úsek dálnice D35 byl zprovozněný. I podle toho, co tady slyším od zhotovitelů, a ti si opravdu mákli, věřím, že se to podaří zvládnout,“ dodal.

Ministerstvo dopravy také plánuje, že na úseky dálnice D35 z Opatovce do Olomouce využije metodu financování takzvaného PPP projektu. „Pro nejzazší úseky, které jsou blíž k Mohelnici, připravujeme financování PPP. Stejně jako je tomu v případě dálnice D4. Chceme opravdu v maximálně krátkém čase dosáhnout toho, že se spojí Praha s Olomoucí dálnicí D35 a vytvoříme tak paralelní cestu vedle dálnice D1,“ uvedl Kupka.