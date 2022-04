Manévr roku se blíží. Stavbaři za šest nocí otočí most na D35

„Práce na otáčení částí mostu mají probíhat vždy v noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a následně z pondělka na úterý,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Zatímco jedna část mostu se bude přesouvat v době od 15. do 19. dubna, druhá část od pátku 6. do úterý 10. května.

„V těchto termínech bude v noční době mezi 22.40 a 4.40 v místě zcela zastavený provoz a jízda vlaků bude možná odklonem přes Týniště nad Orlicí - Hradec Králové - Velký Osek,“ uvedla.

Most je navržen jako jedna nosná konstrukce pro oba směry dálnice. Konstrukci tvoří střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů s prefabrikovanými vzpěrami s dobetonovanou horní deskou mostovky.

Způsob, jakým vzniká tento dálniční most, je výjimečný. Běžnější technologií při budování větších mostů je jejich výsun, a to v případě ocelových mostních konstrukcí. Ty se sestrojí také mimo křižující silnici či železnici a pak se nad ni vysunou, což lze provést také velmi rychle.

Po tragédii ve Studénce ŘSD zvolilo i na základě požadavků Správy železnic nové řešení, které dosud na území České republiky nebylo použito. Stavbaři dvě části mostu, které nazývají vahadla, postavili podél trati. A nyní je spojí.

Ředitelství silnic a dálnic zatím nechce podrobnosti o otáčení mostu zveřejnit. Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD uvedla, že všechny informace budou k dispozici v pondělí.

Jak bude operace probíhat, je ale zřejmé z územního rozhodnutí i z popisu, který zveřejnila firma LKM Consult, která dodala technologie pro otáčení obou vahadel.

Podpěra se bude posunovat po dráze

Jako první se nad trať posune vahadlo ze strany od Vysokého Mýta. Pilíř, na kterých leží, bude fungovat laicky řečeno jako otočný kloub. Zadní dočasnou podpěru tvoří ocelové konstrukce ve tvaru „V“ z válcovaných profilů, je ve vzdálenosti 45 metrů od středu otáčení.

Právě prostřednictvím této zadní podpěry se celá konstrukce dá do pohybu. Podpěra se totiž bude s pomocí hydrauliky posunovat v pevné železobetonové dráze. Ta je dočasná a vznikla přímo na silnici III. třídy spojující Turov s Uherskem.

Kvůli tomu je tato trasa dlouhodobě uzavřená a řidiči musí jezdit objížďkou. Zatímco vahadlo ve směru na Vysoké Mýto se otočí o 32,43°, druhá část mostu o 34,65°. Mezi oběma vahadly zůstane podle projektu mezera 1,8 metru, kterou bude nutné přepnout lany a dobetonovat. To již bude probíhat za provozu na trati.

Nezvyklé řešení si vynutilo i výběr trasy. V Uhersku mostní dílo totiž překoná hned šestici kolejí, a to navíc šikmo. Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Pokud by trasa D35 vedla o cca 300 metrů dál, už by stavbaři museli přemostit jen dvě koleje.

V říjnu minulého roku stavbaři při betonáži jednoho vahadla zjistili, že boční prefabrikované vzpěry části klesly minimálně o pět centimetrů. Správa železnic v úseku omezila provoz, což způsobilo velké zpoždění vlaků na hlavní koridorové trati.

I když pokles způsobil komplikace, podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla zpoždění stavby nezpůsobí. Otevření nového úseku D35 Časy - Ostrov by se měli řidiči dočkat 22. prosince.