Moravská Třebová chce na místě bývalé mlékárny postavit kulturní centrum

Město s bezmála deseti tisíci obyvateli dlouhodobě trápí skutečnost, že nemá odpovídající kulturní sál. Reprezentativní prostor ve foyer neorenesanční budovy muzea je sice krásný, ale příliš malý.

Nabídka kulturních aktivit je vzhledem k tomu velmi prostá. Plesy se konají v jídelně textilního podniku, spolky využívají vesnické sály v okolních obcích. Není proto divu, že se o potřebě kulturního sálu pravidelně diskutuje i během různých kulatých stolů pořádaných městem.

V budoucnu by kulturní centrum mohlo vyrůst blízko centra. Před dvěma lety město do svého majetku získalo za 11 milionů korun bývalý průmyslový areál podniku Miltra v Jiráskově ulici.

Nevzhledné místo s rozpadajícími se provlhlými budovami v sousedství obytné zástavby a parku s muzeem je podle radnice k občanské vybavenosti jako stvořené.



Neznamená to ale, že by se příští rok začalo centrum stavět. Radnici čeká těžký úkol. Musí zmapovat veškeré potřeby kulturních aktivit nejenom města, ale i spolků a různých organizací.

Projekt musí být do budoucna ufinancovatelný

„Chybějící kulturní sál nás dost omezuje v rozvoji kultury do budoucna. Musíme proto začít projektem, který bude ufinancovatelný. Nejen z hlediska stavebního, ale i udržitelnosti provozu z městského rozpočtu,“ řekla místostarostka Moravské Třebové Daniela Maixnerová s tím, že město si v nejbližších týdnech nechá na budovy v brownfieldu zpracovat statický posudek. „Nejstarší cihlová budova se jeví v pořádku. Minimálně z velké části se počítá s demolicí celého areálu,“ dodala.

Zda je záměr životaschopný, má ukázat rozvojová vize zadaná firmě ONplan lab, která zapojila veřejnost například do revitalizace Masarykova nádraží v Praze či dalších projektů po celé republice.

Na rozvojové vizi se budou podílet experti města i zástupci všech kulturních zařízení, pořadatelé kulturních aktivit a veřejnost.

„Chceme se dozvědět, kam se obyvatelé města naučili dojíždět. Musí to mít širší kontext, abychom dospěli k tomu, co potřebujeme a co by bylo využito,“ nastínila tajemnice města Tereza Sísová.

Město už například ví, že součástí kulturního centra by neměl být kinosál, neboť obyvatelé se naučili jezdit do velkých multikin v Olomouci.

„Výstupem vize by měla být nejen definice velikosti sálu, ale i potřeba možného přestěhování naší příspěvkové organizace. Muzeum například nutně potřebuje depozitáře, které nemáme. Bolavým místem je i parkování,“ uvedla Maixnerová.

Do přípravy konceptu kulturního centra v Moravské Třebové se veřejnost může zapojit dnes od 17 hodin v rámci plánovacího workshopu.

Ve dvoraně muzea budou nad mapou o současném stavu brownfieldu, jeho hodnotách a potenciálním využití do budoucna diskutovat nejen experti na rozvoj.

Výsledný návrh bude sloužit jako součást zadání architektonicko-urbanistické soutěže. Finance by město chtělo najít v programu Národního plánu obnovy, který počítá se zdroji na revitalizaci starých brownfieldů.

„Během letošního roku chceme připravit podklady pro zadání soutěže, abychom na přelomu let 2023 až 2024 mohli mít projektovou dokumentaci ke kulturnímu domu hotovou,“ řekl starosta Moravské Třebové Miloš Mička.