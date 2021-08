Moravská Třebová neví, co s mlýnem. Nelze jej zbourat ani zachránit

Když před dvěma lety moravskotřebovská radnice vydražila v sousedství renesančního zámku od soukromníka ruinu nevyužívaného mlýna, zdálo se, že historická stavba, která desítky let naháněla lidem hrůzu, dostane nový háv a začne sloužit veřejnosti.

O tom, že to myslelo tehdejší vedení radnice vážně, svědčí i fakt, že z vyvolávací ceny 280 tisíc se cena vyšplhala až na 405 tisíc. Pár měsíců nato se za velkého zájmu veřejnosti konal v muzeu kulatý stůl, kde ze strany města padal jeden velkorysejší plán za druhým.



Načrtnuto bylo hned několik scénářů, jak by dlouho opomíjená stavba měla do budoucna vypadat. Takřka 300 let starý mlýn se měl proměnit v multifunkční společenský sál, dětské herní centrum či depozitář zámku.

Asi nejbláznivěji se z dnešního pohledu jevil nápad tehdejšího starosty na oživení technického charakteru mlýna, tedy vrátit mu jeho původní funkci.

„Mlýnské kolo, které by pohánělo malou vodní elektrárnu s cílem zajistit energetickou nezávislost budovy. Mlýn by se vedle zámku stal turistickým lákadlem,“ řekl tehdy Tomáš Kolkop, který byl ze své funkce loni v únoru zastupiteli odvolán mimo jiné proto, že dostatečně nereprezentoval město.

Historie mlýna První zmínka o zámeckém mlýnu pochází z roku 1726. Jeho současná podoba je výsledkem přestavby z doby, kdy Moravskotřebovsko náleželo pod panství Lichtenštejnů. Mlýn sloužil k hospodářským účelům a ještě po roce 1945 byl v provozu. Později byl zrušen a jeho prostory využívaly místní podniky jako skladiště. Hasiči prostory mlýna kdysi využívali jako sušárnu hadic, což dodnes připomínají zbytky propadlé dřevěné věžičky na střeše budovy.

S jeho odchodem se všechny plány rozplynuly. Nejenže hrubé odhady na přestavbu mluvily o 30 milionech korun, projekt na obnovu definitivně pohřbil posudek statika, který až na obvodové zdi odsoudil k zániku stavbu de facto celou, což z hlediska jejího začlenění do městské památkové rezervace není možné.

„Výstup z památkové komise je demolice, k čemuž se přikláním. Teď budeme řešit navazující kroky, v současné době regulační plán demolici neumožňuje,“ řekl současný starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Město teď hraje o čas. Změna regulačního plánu je na roky. Záměr musí posvětit ministerstvo kultury, se kterým město začne vést debaty.

„Bez jeho vyjádření jsme limitováni a nemůžeme rozhodnout v dalších krocích. Vůbec nedokážu odhadnout, v jakém časovém horizontu bude regulační plán schválen, může to být otázka roku či dvou. S tím, že nevíme, zda mlýn půjde k zemi. Přestože nejde o kulturní památku, mohou odborníci trvat na jeho částečné záchraně,“ dodal Mička.

Radní města proto teď řeší, zda uvolnit asi pět milionů korun na zajištění technického stavu budovy, neboť než bude regulační plán schválen a ministerstvo rozhodne, může objekt spadnout.

„Zatím jsme o penězích v rámci rozpočtu nerozhodli,“ dodal Mička s tím, že si uvědomuje, že by pravděpodobně šlo o vyhozené peníze.