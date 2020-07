12:00 , aktualizováno 12:00

Kdo sjede na cestě z Pardubic do Olomouce z obchvatu do desetitisícového městečka Moravská Třebová, bude za to odměněn nečekaným setkáním s renesancí, uličkami připomínajícími severní Itálii a skvostným náměstím.