Bouda má konečně hlavní zbraň, unikátní model dělové věže pohání elektromotory

Dělostřelecká věž K-S22 Horymír je dnes jediným objektem s plně dochovanou otevřenou šachtou věže. Náročná zimní betonáž objektu proběhla ve dnech 22. listopadu až 7. prosince 1937 a bylo na ni potřeba 2680 m³ betonu. Srub měl pojmout 50 členů osádky, která měla pracovat na směny. Munice se do bojového patra dopravovala výtahem, s podzemím byla věž propojena 99 schody. Prostory horního patra objektu sloužily k přípravě (laboraci a časování) střeliva a především jako pohotovostní muniční sklad, ve kterém bylo uloženo přibližně osm set granátů ráže 10 cm. Byl zde rovněž vstup do pancéřového zvonu. Ve spodním patře se nacházela filtrovna objektu, ubikace několika mužů hotovostní obsluhy, sociální zařízení, ubikace velitele a sklady. V součinnosti s tvrzemi Hůrka a Adam by mohlo do králického údolí padat až 150 dělostřeleckých granátů za minutu. Věž mohla zasáhnout prostor o celkové rozloze asi 448 km². Zbraň měla i speciální úkol, a to v případě potřeby odříznout komunikace od města Mittelwalde (dnes Miedzylesie v Polsku), kde by se patrně soustřeďovala nepřátelská armáda.