Cestování po Pardubicích od září podraží, lístky půjde koupit přes internet

Na skoro už zapomenuté fronty na banány mohly v posledních týdnech zavzpomínat tisíce lidí v Pardubicích.

Ti totiž po změně odbavovacího systému ve vozech MHD potřebují nové plastové kartičky. A výměnu končící Pardubické karty většina lidí chtěla udělat osobně. „Některé dny se nám v Pernerově ulici vlnila fronta až k mléčnému baru na třídě Míru,“ popsal časté scény u kanceláře dopravního podniku jeho šéf Tomáš Pelikán.

Podle něj si však za ztrátu dlouhých desítek minut života mohou pasažéři vesměs sami. Nevyužili totiž možnosti nechat si kartu doručit domů poštou.

„Z nějakého nepochopitelného důvodu většina lidí přišla osobně. Ze zhruba 20 tisíc zájemců o novou odbavovací kartu si ji nechala domů dovézt jen třetina. Cena přitom byla stejná,“ doplnil Pelikán, který však zároveň přichází s novinkou, jež by fronty měla pro příště vygumovat.

Už v těchto dnech totiž dopravní podnik spouští aplikaci, přes kterou si budou moci lidé pořídit časové jízdné čistě online.

„Máme za sebou zkušební provoz a vše vypadá dobře. Lidé si budou moci založit profil, nahrát do systému fotku a pak si budou časové jízdné kupovat jen přes aplikaci. Chození na přepážku pro kartu tak už od konce srpna nebude nutné,“ uvedl Pelikán s tím, že na běžné jednorázové jízdné aplikace fungovat nebude.

„To bychom jen dublovali funkci platebních karet, to nedává smysl,“ uvedl Pelikán. Ten také připomíná to, že stará Pardubická karta skončí k závěru tohoto roku. Lidé tak budou pro své děti, které kartami platily i třeba obědy ve školních jídelnách, potřebovat nové karty.

Zdražuje se prý kvůli inflaci

Horší zprávou pak je, že v Pardubicích zdraží od 1. září jízdné v městské hromadné dopravě. Levnější bude pouze roční jízdenka, která má pasažéry motivovat k jejímu nákupu a opakovanému využívání MHD.

„Naposledy se zvýšil ceník před čtyřmi lety. Musíme reagovat, podívejte se, jak se jen za posledních pár týdnů zvedly ceny za obědy. V zimě mně na něj stačila pohodlně stovka, nyní je 130 málo,“ řekl Pelikán s tím, že podle něj snad zdražení nebude mít vliv na počet cestujících.

U papírových jízdenek cestující zaplatí o tři koruny víc, v prvním tarifním pásmu se cena zvýší z 16 na 19 korun, v druhém tarifním pásmu z 19 na 22 korun. Pokud lidé platí bankovní kartou nebo elektronickou peněženkou prostřednictvím Pardubické karty, jedno jízdné je vyjde na 15 a 19 korun podle pásma, dosud stojí 13 a 16 korun.

Zdraží i časové jízdenky o jednotky procent, maximální navýšení je o sedm procent, podrobný rozpis je na webu dopravního podniku. Naopak roční jízdenka zlevní o 100 korun na 3 890 korun. Dopravní podnik změnil i možnosti časových jízdenek pro studenty.

„U desetiměsíční jízdenky pro studenty je volitelný počátek data platnosti. Středoškoláci začínají chodit do školy v září, vysokoškoláci obvykle až v říjnu. Byla i poptávka po roční jízdence pro studenty, připravili jsme ji do nového tarifu,“ řekl Pelikán, který je zároveň radním města za Sdružení pro Pardubice.

Opozice volá po skončení slevy pro důchodce

Právě tento fakt dlouhodobě kritizuje třeba lídr opozičních Pardubáků František Brendl. Tomu se ostatně nelíbí ani ohlášené zdražování.

„Budeme chtít, aby skončily slevy pro důchodce, ne aby to opět vše zaplatila produktivní část populace, která je nyní zašlapávána do země. Ostatně město jí už zdražilo popelnice a vodu. Teď je na řadě doprava, to je špatně,“ uvedl Brendl s tím, že by město mělo opět zavést paušál 400 korun, za který mohli důchodci neomezeně využívat MHD celý rok. „Lidé by to sotva nějak pocítili a město by kvůli tomu ročně ušetřilo necelých 10 milionů korun,“ dodal Brendl.

Loni podnik přepravil 22 milionů lidí, předloni 33 milionů. Úbytek pasažérů způsobila koronavirová pandemie, lidé obecně méně jezdili veřejnou dopravou.