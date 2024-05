Překladiště Metrans bude dvakrát větší, kamiony Českou Třebovou zahltit nemají

Poloha České Třebové nemá na železniční síti střední Evropy konkurenci. Křižovatka cest mezi severem, jihem, východem a západem Evropy přitom ještě nabude na významu. Kontejnerové překladiště společnosti Metrans, které se otevřelo před jedenácti lety a ročně jím projede přes osm tisíc kontejnerových nákladních vlaků, se rozšíří na dvojnásobek.

„Česká Třebová je středobodem, kde se sbíhají veškeré vlaky od Rotterdamu, Bremerhavenu, Hamburku až po Koper, Terst na jihu Evropy. Sílí i přeprava zboží na obnovené New Silk Road, na které jezdí vlaky mezi Čínou a Evropou. Proto jsme se rozhodli pro rozšíření terminálu, který bude k dispozici jakémukoliv dopravci. Dnes se Česká Třebová co do kapacity dělí o třetí až čtvrté místo s terminálem Budapešť. Po vybudování nového modulu bude českotřebovský terminál v naší síti největší,“ řekl Martin Hořínek, člen představenstva společnosti Metrans, která v Evropě provozuje 20 terminálů intermodální dopravy.

Investice za zhruba jednu miliardu korun, která přinese regionu 40 až 50 nových pracovních míst, se na pohled nebude lišit od stávajícího terminálu, kde si portálové jeřáby pohrávají se skladovými kontejnery jako s krabičkami od sirek. Na rozdíl od již stávajícího překladiště, na kterém se kontejnery přesouvají mezi vlaky a kamiony, v novém modulu se bude zboží přepravovat pouze z vlaku na vlak.

„Je to šance, jak zachránit nákladní dopravu“

Dobrá zpráva je to hlavně pro Českou Třebovou, která kvůli absenci obchvatu trpí kamionovou dopravou nejen z překladiště. „Pro nás je důležité, že by se dopravní proudy na silnici nezvýšily. Myslím si, že vzhledem k oživení uzlu, který je ze strany ostatních dopravců trošku na útlumu, je to v podstatě jediná možnost, jak zachránit nákladní železniční dopravu. Navíc by to pomohlo i zaměstnanosti,“ řekl starosta České Třebové Zdeněk Řehák.

Pro Českou Třebovou to znamená jakési déja vu. Před rokem 1989 mělo město nejvýznamnější seřaďovací nádraží, kde železničáři přes svážný pahrbek dokázali rozposunovat až tři tisíce vagonů denně. Po přechodu od centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní nastal sešup, ze kterého se seřaďovací nádraží málem nevzpamatovalo.

Teď na jeho části, resp. jednom ze čtyř svazků směrových kolejí má vyrůst nové překladiště. To bude vypadat prakticky stejně jako to stávající, bude podobně velké, ale zboží už nebude překládáno mezi kamionem a vlakem, nýbrž jen mezi vlaky.

Překladiště firmy Metrans Firma Metrans, patřící do německé společnosti Hamburger Hafen und Logistik, je největším operátorem kombinované přepravy ve střední Evropě. V Česku má kontejnerové terminály v České Třebové, Praze, Zlíně, Plzni, Ostravě a v Ústí nad Labem. Firma dopravuje zboží z hlavních evropských přístavů, jako je Hamburg, Bremerhaven či Gdansk, jezdí ale i do tureckého Istanbulu. V Česku zaměstnává více než 700 lidí. Terminálem v České Třebové za rok projede zhruba osm tisíc kontejnerových nákladních vlaků.

Drážní pozemky o výměře více než tří hektarů Metrans získal už před necelými dvěma roky. Podle Hořínka bude investice Metransu i zdravou konkurencí pro sousední seřaďovací nádraží Českých drah, které je po Nymburku výkonově druhým největším.

„Konkurence to být může, ale bude to konkurence, která je vzhledem k vývoji situace na trhu jednotlivých vozových zásilek vhodná a žádaná. Pokračujeme v tom, co českotřebovskému uzlu patří, jen to děláme moderněji, rychleji a šetrněji k životnímu prostředí,“ řekl Hořínek.

Na rozdíl od seřaďovacího nádraží, kde se jednotlivé vozy posouvají dieselovými lokomotivami k svážnému pahrbku, odkud se přes kolejové brzdy pouštějí a rozřazují na jednotlivé směrové koleje, řazení železničních vagonů na terminálu odpadá. Mezi stojícími vlaky jezdí portálové jeřáby, které kontejnery přesouvají.

„Rádi bychom na část terminálu čerpali veřejné prostředky, jelikož převod zboží ze silnice na železnici je nadále podporován,“ uvedl Hořínek. Metrans je největším operátorem kombinované přepravy ve střední Evropě. Pokud se společnosti podaří získat dotaci, nový terminál by na rozdíl od stávajícího kontejnerového překladiště mohli využívat i konkurenční železniční dopravci.

Firma se nemusí obávat ani nedostatečné kapacity na již tak plném železničním koridoru, po kterém přes Českou Třebovou projede denně přibližně sto nákladních vlaků. „Příděl kapacity dráhy reguluje platná legislativa – v tomto případě se má jednat o vlaky mezinárodní kombinované dopravy, což je segment dopravy, který aktuální legislativa preferuje. Proto není namístě obava, že by i přes stávající vysoké vytížení drah směřujících do České Třebové mohlo dojít k nepřidělení kapacity pro nové vlaky s kontejnery,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

I podle Martina Hořínka je na koridoru v nočních hodinách pro další ucelené vlaky dost místa. „Nestavíme terminál na pět nebo deset let. Pevně věřím, že v dlouhodobějším výhledu se rozjedou projekty vysokorychlostní železnice a modernizace úseků, které železnici ulehčí,“ dodal. Metrans, který by rád práce na terminálu zahájil v roce 2025 nebo 2026, má zažádáno o stavební povolení. „Se správou železnic se vzájemně pokusíme koordinovat některé investice související s přestavbou železničního uzlu Česká Třebová,“ dodal Hořínek.