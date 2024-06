Budíček dvakrát za noc. Lidi u pardubického letiště ruší charterové lety

Začíná doba dovolených a lidem z okolí pardubického letiště startuje poněkud méně klidná část roku. Budou si muset zvyknout, že jim každou noc ozvláštní jeden přílet a jeden odlet dopravního letadla.

Jde o charter do Egypta, který bude následující čtyři měsíce pravidelně odlétat v hodinách po půlnoci z terminálu Jana Kašpara.

„Nemám nic proti civilnímu letišti v Pardubicích. Už jsme ho s rodinou taky využili a bylo to super. Ovšem jsem dost zděšený z toho, že podle letového řádu bude až do října létat každou noc letadlo. To je krutá představa, že se přes léto pořádně nevyspíme,“ uvedl Jan Ilič, který bydlí na východní straně ranveje mezinárodního letiště.

Je to požadavek cestovních kanceláří, říká náměstek primátora

Upozorňuje především na fakt, že terminál na rozdíl třeba od ruzyňského letiště není přes den tak zahlcen, aby se muselo z Pardubic létat hluboko v noci.

„Přijde mi to úsměvné. V průměru letí dvě letadla denně a jedno z toho musí být ve tři ráno? To snad ne. Zdá se mi, že chce někdo akorát dobře vydělat,“ doplnil Ilič

Náměstek primátora a člen vedení firmy East Bohemian Airport Jan Hrabal k tomu říká, že jde o požadavek cestovních kanceláří a od nich nasmlouvaných přepravců. „Na trhu je velká konkurence. Pokud by společnost East Bohemian Airport na požadavek nereflektovala, společnost by létala z jiného letiště,“ uvedl Hrabal, který se stěžovateli na noční lety komunikuje.

Ozval se mu například i Radovan Šmahel z Nemošic. Podle něj nejsou noční lety v Pardubicích povoleny, a to na základě podmínky číslo čtyři platného územního rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu letiště Pardubice.

Stěžovatelé prý nemají šanci noční lety omezit ani zrušit. „V ní stojí, že letecký provoz bude zajišťován převážně přes den a v době od 23 hodin nepřevýší počet patnácti dnů provozu za rok,“ uvedl Šmahel ve stížnosti, kterou mířil na magistrát.

„Předpokládám, že nejen já, ale i mnoho dalších obyvatel v okolí letiště nebude chtít být sedm dnů v týdnu po dobu čtyř měsíců dvakrát za noc buzeno hlučným přistáním a za dvě hodiny opět hlučným startem letadla,“ dodal Šmahel.

Ovšem podle úředníků i politiků letiště zavedením nočních letů nic neporušuje a dokonce je prý dost dobře možné, že podobných nočních cest na dovolenou může v budoucnu i přibýt. „Dá se to tak říct. Díky tomu, že Pardubice jsou zároveň vojenským letištěm, není zákaz nočních letů nijak vymahatelný,“ uvedl Hrabal.

Podle něj navíc nemohou odpůrci letiště využívat ke stížnostem zmíněné územní rozhodnutí z roku 1998.

„Jednalo se především o provádění staveb či jejich změn jako u stavební uzávěry, tedy jiný smysl ochrany, než řeší současně platná legislativa, která má dvojí funkci – chránit stavby, ale i zařízení nebo pozemek před negativními vlivy, které na ně může mít jejich okolí,“ napsal Hrabal v e-mailu stěžovatelům.

Stížnosti lidí z okolí na letiště jsou opakované. Vadí jim třeba hluk od vrtulníků, na kterých se cvičí noví piloti. „Na nich je protivné, že letí pomalu, a vy je tak slyšíte velmi dlouho,“ uvedl Ilič.

Samostatnou kapitolou jsou pak pravidelné „návštěvy“ stíhaček gripen v době, kdy se upravuje jejich čáslavská základna. A pobyt hlučných strojů se navíc brzy může stát v krajském městě normou. Vojenští odborníci tvrdí, že kvůli nákupu amerických strojů F-35 se budou muset česká vojenská letiště výrazně upravit. Není těžké odhadnout, kde bude česká stíhací letka sídlit, až se bude v Čáslavi stavět.