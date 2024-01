Zabezpečovací systém občas ztrácí vlaky, ty pak musí nouzově brzdit

Nejinak tomu bylo o minulém víkendu, kdy na trase mezi Břeclaví a Starým Městem u Uherského Hradiště železničáři zkoušeli zátěžovou simulaci provozu. Vlaky musely celkem podle Drážního úřadu brzdit devětkrát.

„Ve čtyřech případech vyhodnotil systém správně, že má zastavit – tedy ETCS zafungoval tak, jak má. Bylo to ve dvou případech v důsledku nesprávné obsluhy vlaku strojvedoucím, v dalších dvou případech v důsledku technické příčiny na ostatních systémech. V pěti případech došlo k nouzovému zastavení v důsledku technické příčiny systému,“ uvedla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Správa železnic, která má v Česku na starosti výstavbu a správu nádraží a tratí, krátce po víkendových testech uvedla, že dopadly s úspěšností 97,3 procenta. Nákladní dopravci hodnotí testování jako relativní úspěch. „Naše lokomotivy měly pouze jeden výpadek. Bude se zkoumat, v čem byl problém,“ řekl MF DNES ředitel společnosti Metrans Martin Hořínek.

Palubní jednotka na tripu

Dopravní společnost, která se na testování nového zabezpečovače podílí dlouhodobě, do nynějších testů nasadila trojici lokomotiv – dva Vectrony od německého výrobce Siemens a jeden Traxx od kanadského výrobce Bombardier.

Podle Hořínka výrazně větší počet chyb, takzvaných tripů, šel na vrub strojů, které provozují osobní dopravci. Tripem označují dopravci situaci, kdy palubní jednotka ve vlaku ztratí kontakt se zařízeními na infrastruktuře. Pokud je spojení přerušeno na dvanáct sekund, systém předpokládá bezpečnostní riziko a spustí automatickou reakci, která vrcholí nouzovým zabrzděním vlaku. Právě to se opakovaně dělo na trase mezi Olomoucí a Uničovem, kterou Správa železnic nedávno modernizovala a kde si zkoušela komunikaci mezi zabezpečovacím systémem a vlaky naostro.

„Máme za sebou jedenáct měsíců na Uničovce. Jsme v nějaké poruchovosti, něco už bylo medializováno. Mám na mysli případ, kdy osm vlakových spojů za den zastavilo. Týkalo se to necelých tří procent vlakových spojů,“ uvedl na konci listopadu generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.Tehdy tvrdil, že se testy blíží k hranici jednoho procenta chybných spojení a že se tuto hranici podaří pokořit v průběhu několika týdnů.

Z tohoto hlediska nemůže být bezmála tříprocentní poruchovost během aktuálních zátěžových testů na takzvané Ferdinandce považována za úspěch. Jednoprocentní hranici považují za přijatelnou v sousedním Německu. Český resort dopravy se však zdráhá říct, jaká míra chybovosti systému je přijatelná.

„Nelze říci jen jedno číslo. Je rozdíl, jestli jede vlak 20 kilometrů v hodině, nebo 500 kilometrů, a jestli při tom má nějaký problém, nebo ne. Proto nemůžeme pouze porovnat počet vlaků, které jsou takto rozdílné, a počet incidentů, které má,“ uvedla Straková. Nouzové zastavení vlaku nicméně s sebou přináší zpoždění, citelné zhoršení komfortu pro cestující a významné náklady.

Při nouzovém brzdění totiž dochází k obroušení kol o kolejnice a takový vlak pak čeká údržba v podobě frézování kol do původního tvaru. Kromě poškození dvojkolí náklady zahrnují rovněž nutné odstavení stroje. „Pronájem moderní lokomotivy vyjde na 1 600 až 1 700 eur na den,“ uvedl Hořínek. To odpovídá částce okolo 40 tisíc korun.Testování systému bude pokračovat. Na přelomu února a března by pak mělo ministerstvo dopravy odhalit podrobný harmonogram, podle kterého se bude systém na tuzemské síti spouštět.