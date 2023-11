Vlaky brzdí, když nemají. Nespolehlivost zabezpečovače ETCS zpožďuje i ruší spoje

Problémy se systémem jednotného evropského vlakového zabezpečovače působí potíže například pracovníkům Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). Třeba úterý minulého týdne bylo doslova černým dnem.

„Úplně se nám rozpadl celý nový dopravní koncept trati. Měli jsme extrémní množství stížností ze strany cestujících i starostů obcí,“ řekl v pondělí na konferenci Olomoucké dopravní fórum Jozef Gaža z KIDSOK.

Vše se dostalo do situace, kdy bylo patnáct vlaků úplně odřeknuto a přes dvacet jich mělo zpoždění od deseti do třiceti minut. Dojezdy „porušující“ jízdní řád jsou pak v poslední době na trati k vidění téměř denně.

„Čísla jsou katastrofální a alarmující. Problémy se zabezpečovačem způsobovaly, že se nám zastavují vlaky automatickým brzděním na trati bez toho, aby do toho dokázal strojvedoucí nějakým způsobem zasáhnout,“ nastínil Gaža.

„Zabezpečovací systém je v pilotním režimu, a to z toho důvodu, aby se všechny nedostatky vyladily. Nespolehlivost systému ETCS už řeší zástupci železničních subjektů v republice,“ komentoval problémy náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha (ODS).

„Jakmile závadu vyřešíme, trasa z Olomouce do Šumperka bude jedna z nejbezpečnějších tratí v Česku,“ vyzdvihl.

Snaha omezit auta ve městě dostává ránu

„Nespokojenost cestujících se zvyšovala hlavně v souvislosti s neinformovaností o aktuální situaci ze strany dopravce a správce železniční infrastruktury,“ podotkla mluvčí hejtmanství Alena Minxová.

Pokud je vše v pořádku, zvládnou spěšné vlaky urazit vzdálenost mezi Olomoucí a Šternberkem za osm minut, z Olomouce do Uničova pak za osmnáct. Úsek mezi krajským městem a Šumperkem je otázkou padesáti minut.

„Zprovoznění Uničovky je poměrně smutný příběh. Trať, která dokázala první měsíce po spuštění nového provozního konceptu od 11. června přitáhnout významné počty cestujících, kteří přesedlali i z individuální automobilové dopravy, se potýká s velkými problémy a tyto lidi momentálně odrazuje cestování vlakem,“ varoval Gaža.

Problémy trvají už delší dobu. Měsíčně docházelo kvůli výpadku zabezpečovače přibližně ke třiceti zásahům do jízd vlaků. Za uplynulý týden bylo podle Českých drah zpožděno kvůli výpadkům ETCS více než pět desítek vlaků se zpožděním v řádu až desítek minut.

Nepříjemné je to například pro Olomouc, která usiluje o to, aby ve městě parkovalo co nejméně aut odjinud. Radnice proto připravuje nová zpřísněná pravidla parkování pro nerezidenty.

„Dojíždějící bychom rádi dostali z individuální dopravy do veřejné. Špičky už jsou často vytížené tak, že zkrátka budeme mít přes den hodiny, ráno nebo odpoledne, kdy už nebude auta kam nacpat,“ řekl olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

ETCS bude brzy na koridorech povinný

Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář svolal koncem října jednání všech zainteresovaných železničních firem, aby problém se zabezpečovačem vyřešily. Od roku 2025 bude totiž povinný pro koridorové tratě a podobné problémy by tak v celostátním měřítku měly obrovský dopad.

„ETCS je rozhodujícím moderním bezpečnostním prvkem, jehož zavedení požaduje i Evropská unie v rámci vytváření jednotného evropského železničního prostoru a k jehož zavedení jsme se zavázali také v Národním implementačním plánu ERTMS,“ uvedl Kolář.

„Instalaci systému, který bude eliminovat lidské chyby, doporučují i závěry vyšetřování celé řady mimořádných událostí,“ dodal.

Plánované pokrytí ETCS do roku 2040.

Modernizovaná a elektrizovaná trať mezi Olomoucí a Uničovem slouží jako pilotní pro provoz moderního technického zařízení asi jedenáct měsíců. Měsíčně po ní projede zhruba 1 600 vlaků.

„Za tu dobu registruje Správa železnic (SŽ) několikavteřinové výpadky signálu mezi traťovou a palubní částí ETCS u zhruba jednoho až dvou procenta vlaků, což způsobuje prodloužení jízdních dob. V průměru se jedná o pět až sedm minut, během nichž je nutné provést nezbytné dopravní a technologické úkony,“ sdělil mluvčí organizace Jan Nevola.

Ten dodal, že spolu s železničními dopravci a dodavateli systémů SŽ pracuje na tom, aby se počet těchto případů významně snížil. Spolehlivost signálu dosahuje podle něj při měřeních 99 procent, nejvíce potíží je v úseku mezi Olomoucí a Bohuňovicemi.

Problémy mají i nově zaváděné soupravy

Princip ztráty či zhoršení signálu je velmi podobný jako u mobilních telefonů nebo tabletů.

„Příčiny dočasných ztrát signálu se mohou týkat přenosové sítě, radioblokových centrál a vysílačů, problematického umístění antén na vozidlech nebo kombinace těchto faktorů,“ přiblížil Nevola.

Na nápravě pracují i České dráhy. „V případě problému, který se týká palubní části zabezpečovače v jednotkách RegioPanter, situaci řešíme s výrobcem vlaků v rámci garančních oprav,“ sdělila mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.

„Jsme také v kontaktu s Olomouckým krajem, který je objednatelem regionálních vlaků, a průběžně hejtmanství o vývoji situace informujeme, protože poruchy na trati nás dostávají do nepříjemné situace jak vůči kraji, tak cestujícím,“ doplnila.

Na regionální trať v Olomouckém kraji vyrazily první tři nejmodernější soupravy RegioPanter v červnu.

První nové třívozové elektrické soupravy RegioPanter vyjely v kraji v červnu, další do regionu míří postupně, nyní jich je sedm. Celkem má jejich počet do dubna příštího roku dosáhnout 27.

Podle KIDSOK ovšem mají dodávky zpoždění, takže je nutné nasazovat místo moderních jednotek klasické soupravy s lokomotivou a staršími vozy, které ale nedokážou naplno využít výhod modernizované tratě umožňující jet rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Navíc jsou nutné opravy.

„U elektrických jednotek řady 640.2 RegioPanter jsou obvyklé dětské nemoci a závady nových vozidel předaných z výroby do provozu. Pokud vzniknou záruční závady, odstraňuje je hned servis dodavatele. Typ byl Drážním úřadem schválen teprve před několika týdny. Tento proces provází v podstatě všechna nová vozidla,“ shrnula Rajnochová.

Moderní zabezpečovací zařízení ETCS se vyvíjí také v Praze (28. srpna 2021):

28. srpna 2021