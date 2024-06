Poslední změny. Železničáři jsou před startem největší rekonstrukce v historii

Česká železnice se připravuje na největší investiční akci ve své historii. Správa železnic co nevidět začne hledat stavbaře, který zmodernizuje největší železniční uzel v zemi. Stavba, která se mimo jiné dotkne téměř 60 kilometrů kolejí, 400 výhybek a 30 mostů, co do délky realizace bude srovnatelná snad jen s modernizací dálnice D1, která trvala devět let.