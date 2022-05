Koně strážníků Ota a Eda odchází do důchodu, náhradníky opět pojmenují děti

Valaši stáli u samotného založení jízdního oddílu před dvaceti lety a zaslouží si tak řádný důchod.Lidé je mohli vidět zavádět startovní pole koní před Velkou pardubickou, vítali prvňáčky při nástupu do tříd a také se školáky očekávali příchod prázdnin před školou. Dělali radost při ukázkách dovedností i na startu soutěží.

„Pro členy jízdního oddílu pak zůstanou i vzpomínky na Edíkovu spolehlivost a bohorovný klid za každého počasí i situace, která z něj dělala toho nejspolehlivějšího koně v našem čtyřčlenném stádu. A vzpomínat budeme i na Otíkovu škodolibost a tvrdohlavost. Jeho provokativní vyšlápnutí jednoho kopyta přesně na jeden krok ven z boxu, kdykoliv jej nikdo nehlídal, bylo jeho každodenní rebelství, na které ale budeme rádi vzpomínat,“ řekl mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Nyní budou oba čtyřnozí kamarádi společně trávit i důchod. Nový domov nalezli v Dolních Vlčkovicích v Podkrkonoší u Jitky Černé. A i když už jsou oba koně v zaslouženém důchodu, trochu „pracovního vyžití“ je ještě čeká. Radost budou totiž při setkáních se seniory rozdávat dál.

„Návraty 2017 jsou projekt, který má být o setkávání starších lidí se staršími koňmi s tím, že obě tyto skupiny jsou klidnější. Už nepotřebují jezdit, ale potřebují být spolu. Eda s Otou tady mají připravený důchod, který jsme jim domluvili už někdy v roce 2009. Původně jsme počítali jen s nejstarším Edou a teď jsou tady i s Otou. Když už byli dvacet let spolu, nebudeme je od sebe oddělovat. Čeká tu na ně černá kladrubačka Mantova, které je 28 let a je to zasloužilá matka deseti hříbat,“ říká Jitka Černá.

Nováčci už se vezou

V boxech na pardubickém závodišti, kde se nacházejí stáje jízdního oddílu městské policie, se ze slatiňanského hřebčína stěhovali ke stávajícím valachům Montymu a Kubovi dvě nové čtyřnohé posily. S sebou si čtyř a pětiletí valaši vezou starobylý původ a vznešené jméno, ovšem ta valachům nezůstanou.

„Určitě dostanou domácká jména, ta ale teď nevíme. Zase budeme pořádat soutěž v pardubických školkách a školách, takže o nich budou rozhodovat děti, to už ja taková tradice,u níž chceme zůstat,“ řekl ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl.

Slatiňanský hřebčín předvybral pro městskou policii koně, kteří by přicházeli v úvahu. Výběr se poté zúžil na dva mladé vrané valachy, které si v pondělí zástupci městské policie odvezli do domovských stájí.

„Starokladrubští koně mají obecně vyrovnaný charakter, tady je však na něj kladen jenště většín důraz. Musí se jednat doopravdy o hodné a spolehlivé koně,“ řekl Jiří Machek, ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, pod nějž ten slatiňanský spadá.

Tito koně mají za sebou základní výcvik, ten speciální policejní proběhne u jízdní policie. Vranící se tak budou seznamovat například s autobusem, kolem nějž budou muset beze strachu natěsno projít, jejich jezdci je při výcviku naučí pohybovat se v kouři, nesmí se například lekat dýmovnic.

Pardubický jízdní oddíl, který v nejbližších dnech oslaví 20 let své existence, není jediným, kdo u hřebčína koně poptává. Dva vraníky v nedávné době zakoupila česká státní policie. Před 3 lety prodal hřebčín celou kolekci 11 vraníků holandské státní policii.