Pardubický letní stadion je skoro hotový, chystá se položení trávníku

Rekonstrukce Letního stadionu v centru Pardubic se posouvá do další etapy. Hrubá stavba hlavní tribuny, která patří mezi památkově chráněné objekty, byla dokončena již začátkem června.

Co se týká třech nových tribun, tak ty jsou vlastně už hotové a dělníci na nich dokončují osvětlení a brzy dojde i na to z pohledu fotbalistů nejdůležitější: trávník.

„Od srpna by se stavbaři měli pustit do pokládky trávníku, který z této plochy udělá ten pravý fotbalový stadion,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Pravdou je, že budoucí hrací plocha zatím připomíná spíše zázemí výstavby socialistických sídlišť. Jsou na ní auta, technika, kupy hlíny i uskladněný materiál. A není divu. Především západní tribuna se za poslední rok změnila k nepoznání.

„Hlavní tribuna byla přestavěna tak, aby zde bylo možné vytvořit zázemí nejen pro samotné hráče, ale také pro novináře a samozřejmě diváky. V horní části hlavní tribuny se budou nacházet skyboxy, přičemž dohromady hlavní tribuna pojme na 600 diváků,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Jižní, severní a východní tribuna byly pak dostavěny prefabrikovanou formou, což znamená, že jednotlivé železobetonové díly byly odlity do forem, převezeny na místo stavby a poskládány do potřebné podoby. To je časově méně náročnější postup.

„Bloky byly vyráběny v halách v zimě, kde se zajišťoval správný tepelný komfort. Skládačka je pak na instalaci rychlejší,“ potvrdil pro ČTK manažer projektu z firmy Porr Michal Věříš.

Stadion pokřtí zápas se Slavií

Podle primátora je tak stále jasnější, že se stadion bude skutečně otevírat příští rok v lednu. Na začátku února by pak na něj měla přijet pražská Slavia k prvnímu oficiálnímu zápasu. Velká sláva v rámci 18. kola první ligy je zatím plánovaná na sobotu 4. února.

„Až bude stadion na začátku ledna 2023 dokončen, bude jeho kapacita 4 600 diváků. Díky možnosti jednotlivé tribuny dostavět a propojit bude následně možné tento počet diváků až zdvojnásobit,“ dodal Charvát. Cena za dílo: 430 milionů.

Všechny tři dostavěné tribuny jsou již schovány pod střechou. Firma také položí umělý trávník na tréninkové ploše a pak i přírodního trávník, stavbaři budou také pracovat na zázemí tribun. Další práce je čekají na rozšíření sjezdu ke stadionu z nábřeží Václava Havla.

„Na žádost fotbalového klubu se vylepšuje zázemí v hlavní tribuně, svačinové boxy původně nebyly v zadání. A pak se nahradí pevné sedačky sklopnými. Prostorově se tam vejdou,“ řekl člen představenstva firmy Porr Dušan Čížek.

Vylepšení stadionu oproti původnímu projektu budou logicky stát více peněz. Zatím se mluví o 30 milionech. Ovšem podle politiků by to městská kasa neměla nijak pocítit.

„Provoz areálu bude navíc řešen formou obchodního nájemného, což nám umožní odpočet DPH. Díky této daňové optimalizaci se nám podařilo vytvořit finanční rezervu v desítkách milionů korun, která pokryje další vícenáklady spojené s vytvořením kvalitnějšího zázemí pro diváky a zajištěním delší životnosti tréninkového hřiště,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku a rozvoj a strategii města Jan Nadrchal z ANO.

Stavební firma ještě jedná s městem o vícepracích za několik milionů korun. Podle dnešních odhadů by měla stavba vyjít na 430 milionů, ale cifra se ještě může změnit. Třeba kvůli tomu, že pod západní tribunou mělo podle projektu být pevné podloží, ale v minulosti tam byla uložena skládka sutin, takže dělníci byli nemile překvapeni.

„Zjistilo se, že naši předkové předtím, než tribunu postavili, pod ni umístili nepořádek. Na tom se budova nedá založit, museli jsme změnit způsob založení, město žádáme o navýšení ceny o několik milionů korun,“ dodal Čížek.

Letní stadion pochází z 30. let minulého století, jeho podobu navrhli Karel Řepa a Ferdinand Potůček. V centru bylo fotbalové hřiště, kolem 400 metrů dlouhá škvárová atletická dráha a 500 metrů dlouhý cyklistický ovál s klopenými zatáčkami, ten už dnes neexistuje. Byl totiž zbourán už v roce 2000, předtím totiž nebyl prakticky využíván.