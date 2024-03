Máňa jede domů. Armádní výcvikové letadlo se po 43 letech vrací do Kunovic

„Máme z tohoto letadla velkou radost. Čtyřistadesítky sice v muzeu už jsou, včetně prvního prototypu, ale všechno jsou to starší verze. Varianta UVP nám však dlouho chyběla. Stroj má zajímavou historii, a navíc jde o letadlo v salonní úpravě. Rozšíří tak naši ojedinělou kolekci čtyř VIP letadel,“ říká ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.

Máňa je poslední z vývojové řady turboletů, který v muzeu chyběl. První prototyp L-410 vzlétl před pětapadesáti lety. Dnes dopoledne zástupci Kunovického muzea odstrojili kompletně ocasní plochy, pryč musely také motory a další systémy. Pak museli udělat takzvaný rozvod, tedy oddělení křídla od trupu. Každou část ukotvil jeřáb na jeden ze dvou kamionů. Správně zasadit kola a dobře vycentrovat tělo letounu dalo větší práci, než se původně očekávalo, oba mimořádné náklady opustily brány vojenského letiště v Pardubicích po 14. hodině.

Letadlo není provozuschopné tak, aby se do Kunovic mohlo přepravit po své ose letecky. „Vrací se vlastně domů po více než 43 letech, kdy opustilo kunovickou továrnu. Je ale prakticky v kompletním stavu. Vždycky se o to snažíme, letadlo je pak autentické a o to nám jde,“ řekl Hrabec.

Letadlo muzeum získalo ze státního podniku LOM Praha na výpůjčku na maximální dobu osmi let. Máňa však po kolech necestuje rovnou do muzea, ale do haly továrny, kde letoun vznikl.

Technická specifikace letounu L-410 UVP-T byl vyroben v Let Kunovice 25. 11. 1981. Nálet v AČR: 4033 hodin.



Počet přistání v AČR: 8 215.



První let v CLV LOM Praha: 15. 12. 2005, posádka Ručka, Langr, Kříženecký.



Nálet v CLV: 3446 hodin.



Počet přistání v CLV: 5677.



Poslední let v CLV LOM Praha 22. 10. 2020, posádka Karmazín, Červený.



Celkový nálet 7479 hodin a 13 892 přistání.

S následnou opětovnou montáží jim pomůže přímo výrobce, společnost Aircraft Industries, která poskytne logistické zázemí i originální vybavení.

Letoun v kunovickém Letu, jak se tehdy továrna jmenovala, vyrobili 25. listopadu 1981 a ještě v prosinci si jej převzala tehdejší Československá lidová armáda, přičemž sloužil na základně v Praze-Kbelích. Na konci osmdesátých let byl jakožto salonní stroj využíván pro přepravu zahraničních zbrojních inspektorů organizace KBSE (předchůdce dnešní OBSE). V roce 2002 pak přesídlil k letecké jednotce do Pardubic, kde si jej v roce 2004 převzalo nově vzniklé Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM Praha.

„Jeden další kus tohoto druhu je nasazený v Centru leteckého výcviku a stále létá. Má výborné parametry na všechny druhy počasí a ten stávající je navíc modernizovaný tak, aby splňoval technické parametry kokpitu, aby kvalitně připravoval piloty Armády České republiky,“ sdělil ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva.

Máňa vzlétla naposledy v roce 2020. Generální oprava by vyšla na 45 milionů korun, a protože životnost stroje byla u konce, stěhuje se letadlo nyní do muzea. Za svou kariéru nalétala 3517 hodin a má za sebou 5816 přistání.

„Tato verze letadla UVP se vyznačuje krátkým vzletem i přistáním, dokáže tedy létat z nezpevněné travnaté plochy v Africe. Je to velmi dobré odolné robustní letadlo s perfektní československou konstrukcí. Původně bylo plánováno pro létání v tehdejším Sovětském svazu, muselo vydržet extrémní plusové i minusové teploty. Bylo velmi spolehlivé, ale zkrátka Máňu dostihlo stáří. Přišlo ji pohladit mnoho našich zaměstnanců, odvedla u nás ohromný kus práce,“ podotkl ředitel Centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček.